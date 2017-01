Brasil não consegue repetir boas atuações e perde para Noruega no Mundial de Handebol Masculino

O Brasil voltou a perder no Campeonato Mundial de Handebol Masculino 2017. Enfrentando uma forte Noruega, que precisava da vitória para se classificar, o Brasil sofreu ofensivamente e acabou saindo derrotado. A seleção norueguesa fez uma marcação forte nos armadores brasileiros, destaque nas últimas partidas. Tanto que, Zé Guilherme teve apenas 33% nos arremessos e Haniel, 27%. Já a defesa brasileira, marcando avançado, variava bons e maus momentos. Com isso, a Noruega fechou a partida em 39 a 26.

Mesmo com a derrota a seleção brasileira está classificada para a próxima fase. Resta saber em que colocação do grupo. O Brasil duela o terceiro lugar do grupo contra a Rússia na próxima quinta-feira às 11h (horário de Brasília).

Brasil sofre diante de uma forte Noruega

Tentando repetir a forma de jogar que deu certo contra Polônia e Japão, a seleção brasileira tentou utilizar a força de seus armadores porém, Zé Guilherme e Haniel pararam no goleiro Bergerud. Apesar de manter a partida parelha boa partida da primeira etapa, mas no fim perdeu a concentração e a Noruega abriu vantagem. Na defesa o Brasil tentava marcar avançado, e sofria com bolas nos pivôs, mesmo com Maik fazendo outra grande partida. Com um aproveitamento de apenas 46% nos arremessos, o Brasil saiu derrotado no primeiro tempo por 18 a 13.

Segunda etapa, a situação complicou. Com menos de cinco minutos a Noruega abriu oito gols de vantagem. A defesa norueguesa apertou a marcação, deixando o Brasil sem possibilidade de aremesso, ficando no passivo e levando o contra-ataque. Após um pedido de tempo do tempo Washington Nunes, a seleção melhorou e voltou com a marcação mais agressiva. Depois dos quinze minutos o Brasil passou a utilizar o sétimo jogador de linha em busca de diminuir o placar.

Nos últimos dez minutos a defesa norueguesa perdeu a força e a troca de gols começou, com a diferença variando entre nove e dez. Tanto que as duas equipes colocaram reservas para jogar e o placar acabou sendo elástico. 39 a 26 para os noruegueses.