Brasil perde para Rússia mas garante vaga para próxima fase no Mundial de Handebol Masculino

O Brasil encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Mundial de Handebol Masculino 2017 com mais uma derrota. Num confronto direto contra a Rússia, valendo a terceira colocação no grupo, a seleção brasileira fez um bom primeiro tempo, mas no segundo ficou presível, sofreu a virada e acabou sendo derrotada por 28 a 24. O confronto valia a terceira colocação no grupo e a possibilidade de enfrentar uma seleção mais fraca nas oitavas-de-final da competição.

Agora, o Brasil provavelmente enfrentará a Espanha, do técnico Jordi Ribeira, ex-treinador da seleção brasileira. O duelo irá acontecer no próximo sábado, dia 21.

Brasil faz bom primeiro tempo, mas sofre virada no segundo

O Brasil começou a partida muito bem diante dos russos. No ataque dificilmente deixava de finalizar, já na defesa dificultava os arremessos russos e contava com Maik fazendo um grande jogo. Com cinco minutos de partida, os brasileiros chegaram a abrir três gols de vantagem. Porém, depois dos dez minutos, a Rússia equilibrou e diminuiu a diferença para um gol.

A Rússia buscou o empate no minuto 19, e depois disso as equipes começaram a desperdiçar vários ataques, com arremessos displicentes e faltas bobas. Demorou cinco minutos para uma equipe voltar a marcar. O Brasil conseguiu ficar a frente e abrir três gols de diferença no placar. Porém, já nos minutos finais a Rússia aproveitou as falhas no ataque brasileiro e voltou a encostar no placar, fechando o primeiro tempo em 15 a 14.

Segundo tempo começou muito mal para o Brasil, começou centralizar os ataques, facilitando a marcação russa. Além disso, falhava demais com a marcação do pivô russo. Com isso, a Rússia passou a frente do marcador pela primeira vez na partida. Com dez minutos a partida seguia empatada e as equipes falhando muito nos arremessos. Com o Brasil levando dois gols de vantagem na partida, o técnico Washington Nunes parou a partida para tentar acertar a equipe. Mesmo com a parada, a seleção brasileira não conseguia melhorar na partida, muito por conta da falta de variação no ataque, dependendo demais dos armadores Haniel e Zé Guilherme.

Faltando apenas dez minutos para o fim da partida, a Rússia conseguiu abrir três gols de vantagem. Os jogadores brasileiros sentiram o desgaste de atacar e defender durante boa parte da partida, diferente dos russos, que faziam trocas constantemente. Com isso, os russos conseguiram aumentar a vantagem no final da partida, fechando o jogo em 28 a 24.