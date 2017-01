Na prorrogação, Noruega vence Croácia e está na final do Mundial de Handebol Masculino

A seleção da Noruega é a segunda finalista do Campeonato Mundial de Handebol Masculino. os noruegueses fizeram um jogo muito equilibrado contra a Croácia, onde ficaram próximo da derrota no último lance da partida e foram conquistar a vitória apenas na prorrogação. Agora, a Noruega tem um difícil confronto contra os atuações campeões mundiais, França.

A final acontece neste domingo (29), às 14h30 (horário de Brasília). Antes disso, no sábado (28), acontecerá a disputa do terceira lugar entre Croácia e Eslovênia.

Muito equilíbrio e emoção no final

A partida entre Noruega e Croácia começou muito igual. Com um handebol de muita força física, as equipes tinham dificuldade de conseguir marcar os gols. Em sete minutos de partida, apenas dois gols haviam sido marcados. Em compensação foram quatro cartões amarelos e duas suspensões de dois minutos. Apenas depois dos dez minutos as equipes começaram a se soltar e os gols começaram a surgir.

Os croatas até conseguiram abrir quatro gols de diferença, mas em menos de cinco minutos a vantagem caiu e chegou ao empate. Depois dos 15 minutos, a Noruega, após dois pedidos de tempo técnico encaixou seu jogo. Foram seis ataques seguidos, assumindo a frente do marcador, chegando a abrir dois gols de vantagem. Essa vantagem foi levada até final da primeira etapa, fechando o primeiro tempo em 12 a 10.

No segundo tempo a Croácia conseguiu tirar a vantagem, e depois as equipes começaram a se alternar na liderança do placar. Só que após os dez minutos a Noruega dava sinais de nervosísmo, se afobando nos ataques e perdendo até arremessos de 7 metros. Apesar disso, a Croácia não conseguia abrir vantagem e o jogo seguia empatado. Faltando cinco minutos, a Croácia conseguiu abrir dois gols de vantagem, mesmo com um jogador a menos. Toda emoção ficou para o último lance da partida. Com o jogo empatado em 22 a 22 e o cronometro já tinha chegado aos 60, quando a arbitragem marca um tiro de 7 metros para a Croácia. Horvat cobrou e Bergerud fez uma grande defesa levando a partida para a prorrogação.

Na prorrogação, Noruega consegue a virada e a classificação

O primeiro tempo da prorrogação, seguiu a mesma toada de toda a partida e terminou empatada em 25 a 25. No segundo tempo da apenas a Noruega marcou gols, e conseguiu fechar a partida em 28 a 25.