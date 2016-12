Resenha "E viveram felizes para sempre", de Julia Quinn

Lorena Polli

Quando se pensava que a série “Os Bridgertons” seria finalizada com oito livros, Julia Quinn surpreende os fãs da série com “E viveram felizes para sempre”. O nono e último livro da série não é uma história única, e sim um segundo epílogo para cada irmão ou irmã da família Bridgerton.

Em cada livro da série, a autora deixou pontas soltas para que a imaginação do leitor decidisse o melhor final para os irmãos Bridgerton. Mesmo assim, durante as publicações dos oito romances da série, os leitores enviaram diversos questionamentos à autora sobre o que aconteceria a seguir na história de cada personagem: se Hyacinth encontrou os diamantes, se o Duque leu as cartas do pai, se Violet se apaixonaria novamente.

Publicado em novembro pela Editora Arqueiro, esta edição é muito bonita, a capa seguindo o padrão dos outros livros, bem organizado, com páginas amareladas e prático para a leitura. Fica claro que, mesmo havendo um segundo epílogo de cada história, Julia Quinn não continua eles exatamente de onde terminou cada romance. É recomendável lê-lo apenas após a leitura dos oito livros.

“Os Bridgertons” é uma família de oito irmãos criada por Lady Violet Bridgerton, viúva desde quando o marido teve uma morte súbita. O conto mais esperado pelos leitores foi “O Florescer de Violet”, onde conta a história da matriarca que sempre teve um papel importante em cada livro da série, representando a união e o laço que ela sempre procurou manter fortalecido.

A partir de contos leves, engraçados e emocionantes, o leitor volta ao mundo dos irmãos onde pode imaginá-los mais velhos, vivenciar personagens secundários importantes para cada trama. Mas, o mais importante é perceber que ainda assim os finais felizes não terminam neste último livro, e sim na mente de cada leitor.