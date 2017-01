Resenha "Amor à Moda Antiga", de Fabrício Carpinejar

Lorena Polli

Fabrício Carpinejar, conhecido nas redes sociais por sua forma de falar sobre sentimentos com sutileza e ou perspicácia incríveis, publicou na metade de 2016 o livro de poemas “Amor à Moda Antiga”. Quando o autor completou 43 anos, ganhou uma máquina de escrever da Olivetti, de cor verde-esmeralda, onde dedicou-se a escrever poemas de amor que guardava em um inventário.

Os poemas foram enviados via Correios à Editora Belas-Letras, responsável pela edição do livro que manteve todos os poemas originais, com rabiscos, anotações ou mudanças do texto à mão. O acabamento do livro é muito bem feito, com papel orgânico, cores, capa e sobrecapa, páginas cor verde-esmeralda e riqueza de detalhes.

O livro possui uma poesia por página. Não é um livro com muitas páginas, o que torna a leitura rápida e fluida. Porém, o leitor não precisa necessariamente ler tudo de uma vez, este é um daqueles livros para ser degustado. Carpinejar e seu dom de desnudar o amor faz com que pequenas poesias cutuquem nas feridas daqueles que já se permitiram amar sem medo: solidão, saudade, lembranças. Uma viagem ao passado, presente e futuro em forma de rima. De que adianta não se permitir sofrer por amor, se desta forma não podemos nem mesmo sentir a alegria de amar?