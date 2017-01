Resenha “Toda luz que não podemos ver” de Anthony Doerr

Google Plus

(Foto: Lorena Polli)

Gênero: Romance Histórico

O cenário clichê: Segunda Guerra Mundial. Duas histórias paralelas: uma ambientada na França, e outra na Alemanha. Dois jovens: Marie-Laure, uma menina francesa com catarata, e Werner Pfennig, um garoto alemão órfão. Ao ler a sinopse, a pergunta de grande parte dos leitores possivelmente é: "será que vai ser o enredo de sempre sobre a Segunda Guerra?"

Ganhador do Prêmio Pulitzer na categoria Melhor Ficção em 2015, “Toda luz que não podemos ver” descreve a vida de dois jovens paralelamente durante a Segunda Guerra. Marie-Laure, que aos seis anos perde a visão completamente, é criada pelo pai que trabalha em um museu de Paris durante a pré-guerra. Ele constrói para ela uma maquete da cidade para ela aprender a se orientar, e a presenteia com um livro em Braille.

Com o avanço da guerra, Marie-Laure e seu pai fogem de Paris, procurando pela casa de um colega do Museu em que o pai trabalhava. Mas por causa dos ataques, eles acabam indo morar com o tio-avô Etienne, em Saint Malo. A cegueira e a evolução da personagem ao longo da história foi muito bem construída. O modo como o autor detalha a forma como Marie-Laure enxergava sem poder ver chega a ser poética.

Na Alemanha, Werner e sua irmã Jutta Pfennig viviam em um orfanato. Sendo uma criança muito curiosa, Werner encontra um rádio quebrado e consegue consertá-lo. Ao longo do seu crescimento, ele aprimora sua habilidade em consertar rádios e acaba sendo descoberto por um oficial nazista que o recomenda a uma escola militar. Desta forma, ele conhece o nazismo, os ideais, e sente uma grande inquietação com as atitudes que os nazistas tomam.

Mesmo assim, Werner segue na sua jornada e especializa-se em encontrar transmissões ilegais de rádio durante a Segunda Guerra. Por meio de capítulos em blocos, a história vai sendo montada e contada em partes, por anos e períodos. A leitura é diferente para quem está acostumado com a cronologia na sequência dos acontecimentos. Desta forma, o livro mesmo sendo fictício, sempre conta a história de acordo com a perspectiva dos seus personagens. A edição da Intrínseca tem a qualidade esperada: páginas amarelas, impressão bem feita, a capa bonita e com brilho discreto.

Todo livro com o cenário da Segunda Guerra, sendo ele fictício ou não, é uma história triste. Fala de perda, dor, morte, crueldade. Mas “Toda luz que não podemos ver” também fala de paciência, apoio, amor, mesmo nas dificuldades. E, principalmente: resistência. Como disse Jutta a Werner, “É certo fazer algo apenas porque todas as outras pessoas estão fazendo?”.