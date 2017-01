“Terror Clássico”, novo selo da DarskSide Books estreia com Edgar Allan Poe

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Considero o pai da literatura fantástica, Edgar Allan Poe, serviu de inspiração para várias gerações de escritores. Nomes como Stephen King, Clive Barker ou H.P. Lovecraft, tem em suas obras uma forte influência de Poe.

Poe nasceu em Massachusetts em 1809, entrou para a eternidade em 1849. Foi o pioneiro em histórias de terror, fantasmas e seres obscuros. Seus contos e poemas, são até hoje fontes de pesquisa e trabalhos acadêmicos

Assim a DarkSide lança “Edgar Allan Poe – Medo Clássico 1”. Dividido em categorias, a obra em 2 volumes, traz todos os textos de Poe. Com tradução de Márcia Heloísa. As ilustrações são do artista plástico Ramon Rodrigues.

Com o prefácio do poeta Charles Baudelaire, um dos maiores conhecedores da obra de Poe, Baudelaire, foi o primeiro a traduzir seus textos para o francês. Como diferencial, todos os contos são comentados pela perspectivo do Corvo, seu personagem mais famoso.



O Corvo será apresentado em sua versão em inglês, além das traduções feitas por Machado de Assis e Fernando Pessoa. Na sequência, a editora deve lançar, Mary Shelley, Bram Stoker e Lovecraft. O lançamento de “Edgar Allan Poe – Medo Clássico 1”, está programado para fevereiro.