Frankenstein de Mary Shelley, o novo lançamento da DarkSide Books

(Foto: Divulgação)

Uma das histórias mais conhecidas, contadas e recontadas em gerações acaba de entrar para o universo da Darkside Books. Frankstein, o icônico romance de Mary Shelley, lançado em 1818, é o novo lançamento do selo “Medo Clássico”.

O primeiro livro do novo projeto da DarkSide foi Edgar Allan Poe – Medo Clássico 1, que reúne contos e poemas do autor. O lançamento está programado para fevereiro.

Em Frankstein, Shelley conta a história de um monstro, criado por Victor Frankenstein, um estudante de ciências sociais. O romance é considerado a primeira obra de ficção científica da história. Mary Shelley nasceu em Londres, escreveu a história entre os anos de 1816 e 1817 com apenas 19 anos. A primeira edição não levava o nome de Mary. Apenas na terceira, que foi publicada em 1831, seu nome aparece. Esta é considerada a edição definitiva.

Para muitos estudiosos, Frankenstein é considerado o primeiro mito dos tempos modernos. A obra, foi classificada por Stephen King, ao lado de Drácula e O Médico e Monstro, uma das três melhores obras do gênero de terror de todos os tempos.

Com o advento do cinema, uma série de adaptações foram feitas. A mais célebre e que enraizou o monstro no inconsciente popular foi a de 1931. Boris Karloff, fez o papel lhe deu o estrelato. Foi interpretado Frankenstein, que Karloff se especializou na produção de filmes de terror.

E edição lançada pela Darkside, conta com ilustrações de Pedro Franz. O leitor pode também escolher entre duas capas, preto e sangue.