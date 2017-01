Google Plus

Twin Peaks – Arquivos e memórias, o novo lançamento da DarkSide Books

Um das séries mais aclamadas dos anos 90, ganha um importante material de pesquisa. O famoso bordão: “Quem matou Laura Palmer?” ecoava na mente do fãs, desde o primeiro episódio de Twin Peaks.

Tendo o episódio piloto, lançado em 8 de abril de 1990 nos EUA, a série foi, marcou época por inovar no enredo. Ao contrário das produções que sempre levam a história para um final normal e moral, Twin Peaks, inovou em dar características pouco usuais aos personagens. A inovação, também veio no ritmo que a história se desenvolvida

Drama, suspense policial e terror psicológico, foram algum dos pontos abordados. Chris Carter, produtor de arquivo X, sempre deixou claro em suas entrevistas, que tinha se baseado na obra de Mark Frost e David Lynch. Foram duas temporadas repletas de mistério e suspense.

O livro lançado pela DarkSide, revela os bastidores da série, entrevistas com diretores e atores. Fotos de bastidores e elenco, também vão rechear a bonita edição em capa dura. A obra inaugura a coleção “Fora de Série”, que vai levar ao leitor os bastidores das principais séries do passado e atualidade.

Escrito por Brad Dukes, revela que assistiu à temporada de estreia de Twin Peaks quando tinha apenas 9 anos de idade, e passou muito tempo com medo do que viu. Fã ardoroso da série, começou a entrevistar atores e membros da equipe para gerar conteúdo no seu site braddstudios.com e, quando viu, tinha material para iniciar um livro. TWIN PEAKS [ARQUIVOS E MEMÓRIAS] é mais um exemplo de livro de fã para fãs, bordão conhecido entre os leitores da DarkSide Books.

O lançamento ocorre no mês de fevereiro.