Resenha: “Um amor para Lady Johanna”, de Julie Garwood

Lady Johanna era praticamente uma criança quando se casou com o Barão Raulf. Infelizmente, ele mostrou ser um homem cruel e a manteve isolada de qualquer pessoa a quem poderia confidenciar as maldades que estava sofrendo. Porém, após o Barão sair a serviço do rei, Lady Johanna recebeu a notícia de que ele havia morrido, caiu de um penhasco. Apesar do Bispo Hallwick ter dito que as mulheres estavam atrás dos bois na hierarquia do amor de Deus, ela acreditou ter muita sorte e rezou para agradecer.

Finalmente ela estava livre, e tinha uma carta na manga: guardava um segredo. Foi levada a mando do Rei John, isolada novamente, queria que ela se case com outro barão, tão cruel quanto seu falecido marido. O irmão dela, Barão Nicholas, entrou em um acordo com o rei e após muitas dificuldades fez com que ela se casasse com o lorde MacBain, que vivia nas Terras Altas da Escócia, longe do rei, e em sua terra por direito.

Os primeiros dias de casada não foram fáceis para ela, já que seu marido possuía físico de guerreiro e havia sofrido muito no primeiro casamento. Porém, mesmo temerosa, ela seguiu em frente. MacBain ficou imediatamente atraído pela jovem de ondas loiras e muito pequena, e o medo que ela sentia o deixou ainda mais curioso. Aos poucos, foram ganhando a confiança um do outro, e seu marido revelou ser totalmente o oposto do que o Barão Raulf foi.

Johanna MacBain começou a ser colocada à prova: mostrar sua coragem, vontade e interesse em fazer parte dos clãs. A evolução da personagem foi lenta, faltou a construção de outros personagens únicos para participar dessa mudança. A maior parte dos personagens secundários era muito semelhante, não foram construídos de modo a prender mais a história e o crescimento dela no livro, faltou algo a mais.

Lorde MacBain, tentando protegê-la de todos e principalmente do rei da Inglaterra por causa de sua aparente fragilidade, aos poucos se apaixona pela nova mulher que ela acaba se transformando. Ele também poderia ter sido melhor construído, apesar do seu personagem ser bruto. De qualquer forma, aos poucos Johanna se mostrou forte, inteligente e justa, e seu marido um verdadeiro líder justo e fiel ao seu clã.

Escrito em 1993 e publicado em 2016 pela editora Universo dos Livros, com uma bela capa retratando a protagonista, “Um amor para Lady Johanna” é um romance com momentos de ação e também de crítica ao falar da Igreja, do modo como tratavam as mulheres de forma inferior. Assim, mostrou os dois lados da moeda das pessoas que possuem o poder nas mãos: a maldade e justiça.