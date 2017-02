Resenha: "Tudo por amor", de Judith McNaught

(Foto: Lorena Polli)

Com a bela e bucólica capa de “Tudo por amor”, o leitor deve imaginar como uma daquelas histórias de romance “água com açúcar”. Provavelmente se verá redondamente enganado. Claro que o livro possui elementos de romance, senão não seria enquadrado neste estilo, mas “Tudo por amor” é muito mais do que isso.

Publicado pela primeira vez em 1993, republicado em 2016 pela editora Bertrand Brasil, o livro é o segundo volume da série “Segundas Oportunidades” com notáveis 602 páginas. A história é um pouco extensa em algumas partes, mas nada que complique a leitura.

A protagonista Julie Mathison é uma professora muito dedicada que vive em uma cidade pequena no Texas. Foi adotada por uma família religiosa e tirada da violência e marginalidade em que estava vivendo. Obstinada desde nova, sempre tentou ajudar os seus, mesmo fazendo isso da forma errada. Ao entrar para a família Mathison, Julie fez a promessa de ser perfeita e ideal para ela e a família que a acolheu.

O protagonista Zachary Benedict vivia em uma família rica quando jovem, mas um acontecimento fez com que fosse expulso de lá apenas com as roupas do corpo. Ele conseguiu uma carona e foi para Hollywood tentar ganhar a vida. Lá, fez sucesso como ator, e em seguida como diretor. Sua carreira acaba durando menos do que o planejado, após ser acusado e condenado à prisão por matar a esposa na gravação de um de seus filmes.

Inconformado com o seu destino, decide fugir da prisão cinco anos depois e conta com a ajuda do seu amigo de cela. O plano em si acaba não acontecendo como o planejado e ao chegar em um posto de gasolina, ele pede carona a Julie, que estava voltando de uma viagem para angariar fundos para seu projeto de alfabetização. Comovida com a situação do homem que parecia estar em busca de um emprego, ela decide dar carona a Zachary.

Após algum tempo na estrada, Julie acaba descobrindo que Zack fugiu da prisão. Tornando-a refém, ele a obriga a dirigir ao seu esconderijo em uma casa mais afastada em Colorado. Tendo que conviver com seu sequestrador, ela acaba lidando com os fantasmas de sua infância, as atitudes de uma pessoa correta e justa e coloca seus sentimentos à prova: Zack era mesmo um assassino?

Esta é uma história de romance com muitas reviravoltas, mas com começo, meio e fim. A autora dá uma visão abrangente da infância e dos acontecimentos da vida dos protagonistas. Isso completa os personagens, faz com que se tornem cada vez mais sensíveis e realistas. O livro pode ser considerado semelhante ao estilo de romance de Nora Roberts. Falar de perdão, recomeço e superação não é tarefa fácil, mas Judith McNaught conseguiu com muita maestria colocar tudo isso e mais um pouco neste romance. Afinal, o amor pode existir nas situações mais inusitadas, e como todo mundo sabe: ninguém pode controlar o coração.