Primeiro livro de Stephen King e Owen King estreia nos EUA em Junho

Stephen King ao lado do filho Owen. (Foto: Divulgação)

Como seria o mundo sem mulheres? Esta é a premissa do primeiro livro escrito por Stephen King e seu filho Owen King. Sleeping Beauties (belas adormecidas em tradução literal), conta de uma forma sobrenatural, o sumiço das mulheres da terra.

Em um almoço no dia 1º de Junho, no Jacob Javits Center em Nova York. A dupla vai apresentar o livro pela primeira vez. A informação foi confirmada pelos organizadores da convenção ReedPop à Associated press. Até então poucos detalhes foram divulgados sobre a história e personagens. Em entrevistas, pai e filho, revelaram o enredo tem seu início em uma prisão no estado de Virginia.

Seguindo os passos do pai, Owen já tem quatro livros publicados (Intro to Alien Invasion, Double Feature, Who Can Save Us Now? e We´re All in This Together). Também foi coautor de outras obras. Segundo o site oficial de SK, Sleeping Beauties, será lançado em outubro.

No Brasil, o livro mais recente de King , O Bazar dos sonhos ruins, já está em pré venda.