"A guerra que salvou minha vida" de Kimberly Bradley, retrata o drama da Segunda Guerra

(Foto: Divulgação)

Guerras matam, guerras mudam pessoas. Seja na literatura ou no cinema, os horrores da Segunda Guerra, muitas vezes, são retratados sob a ótica do soldado, do político. Raramente uma criança consegue passar sua impressão sobre algo tão nefasto, como foi o período de 1939 à 1945.

Como seria tudo isso, sob a ótica de uma criança? Essa resposta está no livro “A Guerra que salvou minha vida”, da escritora Kimberly Brubaker, e que estará nas livrarias no dia 20 de março. O livro faz parte do selo DarkLove da Darkside Books.

Aos 10 anos, Ada vê o mundo sob uma perspectiva bem diferente da do irmão. Por conta de uma deficiência em um dos pés, ela não sai de casa. Além do complexo, sobre constantes abusos causados pela única pessoa que devia zelar por sua vida, sua mãe.

Os dias passam, e a iminência da guerra, faz Ada ter esperanças. Morando em Londres, ela e o irmão partem para o interior, tentando escapar dos dedos do terceiro Reich de Adolf Hitler. Com uma narrativa emocionante, Kimberley, consegue descrever as dores e sonhos de Ada de uma forma intensa e apaixonante.

A obra foi vencedora do Newbery Honor Award, além de conquistar o primeiro lugar na lista do New York Times. Também faz parte do material de estudo de diversas escolas nos Estados Unidos.