HarperCollins Brasil divulga “Única Filha”, de Anna Snoekstra

Divulgação HarperCollins Brasil

Com as vendas previstas para maio deste ano, este novo livro de suspense conta a história do desaparecimento de Rebecca Winter, uma jovem de 16 anos, que aparentemente tinha uma vida comum. Acontecimentos estranhos como surtos de amnésia, sangue na cama, e a sensação de ser seguida não foram o suficiente para Rebecca se preparar para o que viria depois.

Onze anos após o desaparecimento da jovem, uma mulher presa se diz ser Rebecca. Ela aprende a viver e conhecer a forma que a adolescente vivia. Mas como nem tudo são flores, a mulher logo percebe que as coisas naquele lugar não são o que parecem, e talvez a pessoa que cometeu o crime esteja mais perto do que nunca.

Segundo o site “Who”, o primeiro livro de Anna Snoekstra já está se tornando filme. A Working Title, empresa de propriedade da Universal Pictures comprou os direitos do filme ao romance da autora australiana. Erin Cressida Wilson, roteirista de “A Garota no Trem" (2016) e está trabalhando no roteiro.

Pré-venda: Amazon - Saraiva