Melodia Mortal, novo lançamento da Editora Rocco

Google Plus

Divulgação/Editora Rocco

Conhecido principalmente pelo clássico "O fantástico mistério de Feiurinha", o escritor Pedro Bandeira alcança novos leitores com o livro Melodia Mortal, em parceria com o médico Guido Carlos Levi. O novo lançamento da Editora Rocco traz uma nova perspectiva sobre a morte de compositores da música clássica como Mozart, Tchaikovsky e Beethoven. Mortes misteriosas que só podem ser desvendadas por Sherlock Holmes e seu colega John H. Watson.

Durante a narrativa Sherlock Holmes e John H. Watson usam conhecimentos da medicina e discussões com mestres da psicanalise para resolver espaços em branco na história da morte dos músicos .O personagem já experiente em ganhar vida na mão de outros escritores, agora recebe um toque brasileiro, mas sem perder a essência encontrada nas primeiras aventuras criadas por Arthur Conan Doyle. Nesta ficção, Bandeira e Levi nos prende com investigações, mistério, ciência e curiosidades sobre os últimos dias dos compositores.

Mesmo com enfoque nos leitores adultos, Bandeira apresenta uma leitura leve e clara, hábito adquirido nos variados livros de sucesso infanto-juvenil marcantes na vida do autor paulistano. Melodia Mortal surpreende sendo um livro viciante para os apaixonados por música clássica e indispensável para quem estava ansioso por um novo reencontro com o detetive inglês.