Confira alguns lançamentos da Editora Intrínseca neste mês de abril

Divulgação Editora Intrínseca

Os lançamentos da Editora Intrínseca deste mês estão bem ecléticos. Conheça alguns deles abaixo:

Como se tornar um campeão, de Márcia Vieira. - A história de Adriano de Souza, o Mineirinho. Da pobreza ao título mundial de surfe.​ ​

​Adriano de Souza nasceu em uma sexta-feira 13, num barraco de madeira, numa favela do litoral paulista. Ainda criança, sua vida mudou completamente quando descobriu a alegria de brincar com uma prancha de surfe nas ondas do Guarujá. Baixinho, malnutrido, criado na pobreza, Mineirinho, como ficou conhecido, conseguiu superar suas limitações, colecionar títulos dentro e fora do Brasil e conquistar o campeonato mundial do esporte. Até hoje é o atleta brasileiro que se mantém há mais tempo na elite do surfe e o único a vencer o Billabong Pipe Masters, a lendária etapa da competição disputada nas perigosas ondas de Pipeline, no Havaí. Um campeão no mar e na vida.

A jornalista Márcia Vieira faz um mergulho profundo na história desse jovem apaixonado pela vitória e revela como ele desenvolveu ao longo dos anos um raro conjunto de habilidades como disciplina, foco, obstinação e resiliência. Adriano é considerado o líder da chamada Brazilian Storm, a leva de surfistas nacionais que desde 2011 invadiu o ranking de melhores do mundo e da qual fazem parte fenômenos como Gabriel Medina e Filipe Toledo. Adriano não se considera o mais talentoso do grupo, por isso se obriga a se preparar cada vez mais. Dentro da água, desafiou nomes consagrados, como Kelly Slater, Andy Irons e Mick Fanning. A improvável vida de Adriano demonstra que se pode agarrar uma oportunidade — no caso dele, uma prancha de surfe — e reinventar o destino. A luta pode ser dura, mas vencer é possível.

Gênero: Biografia, Autobiografia, Literatura Brasileira.

Sprint, de Jake Knapp, John Zeratsky e Braden Kowitz do Google Ventures - O método usado no Google para testar e aplicar ideias em apenas cinco dias.

Como inovar? Por onde começar? Como montar uma boa equipe? Que forma terá uma ideia quando for colocada em prática? São muitas as perguntas que martelam na cabeça de quem precisa tirar ideias do papel, mas já existe um caminho infalível para responder a todas elas rapidamente: o sprint.

Método criado pelo designer Jake Knapp no período em que ele trabalhava no Google, era usado para tudo na empresa, do aperfeiçoamento do mecanismo de buscas ao Google Hangouts, com o foco em desenvolver e testar ideias em apenas cinco dias. Knapp se juntou mais tarde a Braden Kowitz e John Zeratsky no Google Ventures, braço da companhia dedicado ao investimento em novos negócios, e juntos eles conduziram e completaram mais de cem sprints em empresas de telefonia, e-commerce, saúde, finanças e muito mais. Sprint serve para equipes de todos os tamanhos, de pequenas startups até os maiores conglomerados, e pode ser aplicado por qualquer um que tenha uma grande oportunidade, problema ou ideia e precise começar a trabalhar já.7

Gênero: Design, Literatura Estrangeira, Negócios, Empreendedorismo.

Antes da Queda, Noah Hawley

Em uma noite quente e nebulosa, onze passageiros decolam em um jatinho particular da ilha de Martha’s Vineyard em direção a Nova York. Porém, dezoito minutos depois, o imponderável acontece: a aeronave despenca no oceano. Os únicos sobreviventes são Scott Burroughs, um pintor desconhecido e fracassado, e J.J., um menino de quatro anos, filho de um magnata milionário do ramo das telecomunicações.

A riqueza e o poder de parte dos passageiros despertam as teorias mais variadas sobre a queda: tantas pessoas influentes teriam morrido em um acidente por mero acaso? Ou teria sido vingança, terrorismo, queima de arquivo? Com capítulos alternando entre os acontecimentos subsequentes à queda e o passado dos passageiros e integrantes da tripulação, o mistério que cerca a tragédia se torna cada vez maior. Enquanto as tramas dos personagens se desenrolam, estranhas coincidências apontam para uma conspiração. Neste suspense eletrizante, Noah Hawley expõe a perversa relação entre jornalismo e entretenimento, o culto às celebridades e o lado obscuro da fama, além de refletir sobre a natureza da arte e a aleatoriedade do destino.

Gênero: Ficção, Literatura Estrangeira, Suspense e Mistério.

Bem-vindo à vida real, de Christian McKay Heidicker

Jaxon passa todo o tempo livre – e até o que deveria estar ocupado – na frente do computador, jogando com outros gamers on-line. Duzentas e cinquentas horas por mês, para ser mais exato. Até que um dia, quando sai para levar o carro do pai a um lava jato, ele conhece Serena e consegue garantir seu primeiro encontro com uma garota de carne e osso. O problema é que minutos depois ele é levado para a Vídeo Horizontes, uma clínica de reabilitação para viciados em videogame. Lá, Jaxon vai ter que conviver com outros jogadores em tratamento e aprender habilidades úteis na vida real até acumular 1 milhão de pontos em tarefas do dia a dia. Como Serena não tem celular nem perfil no Facebook, Jaxon tem quatro dias para atingir a pontuação e ter alta da clínica.

E ele fará de tudo — mentir, trapacear, trair e até mesmo aprender a bordar — para alcançar seu objetivo. Mas, se nenhum desses macetes der certo, talvez Jaxon precise, enfim, se abrir de verdade, confrontar a ausência da mãe e, quem sabe, admitir para si mesmo que não é apenas a fissura pelos games que o impede de se conectar com o mundo à sua volta. Um livro ao mesmo tempo divertido e comovente, Bem-vindo à vida real é uma história repleta dos dilemas e urgências da existência humana, com personagens apaixonantemente desajustados e entremeada de referências que são verdadeiros easter eggs plantados carinhosamente pelo autor – fissurado por ciências e Final Fantasy, Zelda, Mario Kart, Diablo, Dark Souls.