Editora Record divulga “Em águas sombrias”, novo livro de Paula Hawkins

(Foto: Divulgação Editora Record)

Lançamento da Editora Record, o novo livro de Paula Hawkins está com a venda prevista para o dia 02 de maio deste ano. Enquanto isso, os sites de vendas online já disponibilizaram a pré-venda do livro. “Em águas sombrias” começa com a morte de Nel, que dias antes de morrer, ligou para a irmã, Jules, pedindo ajuda.

Ela não atendeu ao telefone. Dizem que Nel se suicidou, e Jules voltou a um lugar cheio de memórias para cuidar da filha adolescente da irmã. Este lugar deixa Jules com medo do passado, da antiga Casa do Moinho, do rio e do seu trecho nomeado Poço dos Afogamentos.

A Editora Record disponibilizou um trecho do livro em PDF para download. A autora de “A garota no trem” (2015), traz para os leitores mais uma leitura eletrizante que vai trazer o passado à tona. A expectativa em torno deste livro é grande, visto o sucesso recente do seu primeiro best seller.

Pré-venda: Amazon - Saraiva - Submarino - Livrarias Curitiba - Livraria Cultura - Livraria da Travessa

Livro cadastrado no Skoob.

(Foto: Divulgação)

Quem é a autora

Paula Hawkins é uma escritora britânica nascida no Zimbábue, no ano de 1972. Ela começou a escrever comédia romântica sob o pseudônimo Amy Silver, mas não emplacou nenhuma das histórias, até escrever “A garota no trem” (2015), um suspense no estilo thriller, que rapidamente virou best seller. Em 2016, ela foi eleita uma das 100 Mulheres mais importantes do ano pela BBC.