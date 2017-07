No aniversário de 152 anos de Alice no País das Maravilhas, confira seis edições desse clássico

Reprodução

Trazendo gerações para o extraordinário País das Maravilhas, o escritor Lewis Carroll nos apresenta em 4 de julho de 1865 o livro Alice no País das Maravilhas. A obra retrata a história de Alice, uma menina que após cair em uma toca de coelho se vê perdida em um mundo peculiar povoado por criaturas curiosas. Até os dias de hoje o livro ainda traz discussões e teorias sobre o mundo criado por Lewis Carroll, tal sucesso rendeu releituras espetaculares nas mãos de ilustradores e escritores. Em comemoração aos seus 152 anos, veja algumas edições desse clássico:

Alice - Coleção Clássicos Zahar

A edição de bolso lançada em 2010 reúne Aventuras de Alice no País das Maravilhas e sua continuação, Através do Espelho mantendo a ilustração original de John Tenniel.

Divulgação



Ficha técnica

Capa dura

Páginas: 320

Formato: 17,2 x 12 x 2,4 cm

Peso: 181 g

Lançamento: 2010

ISBN: 8537801720

Editora: Zahar

Idioma: Português

Link para compra

Aventuras de Alice no País das Maravilhas

Ilustrado por Mariana Newlands e traduzido por Jorge Furtado e Liziane Kugland, o livro brasileiro adaptou a linguagem da obra de 1865 para os dias atuais, uma nova forma de chamar atenção dos leitores jovens.

Divulgação



Ficha técnica

Acabamento: brochura

Páginas: 168

Formato: 1.20 x 15.50 x 19.00 cm

Peso: 0.238 Kg

Lançamento: 2017

ISBN: 9788574067810

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Link para compra

Alice no País das Armadilhas

A releitura inusitada do clássico traz a história de Alice, uma jovem de 15 anos que mora no País das Armadilhas, um local marcado pelo terror causado após um ataque nuclear. O resultado desta tragédia foi a transformação de parte da população em Mordedores, capazes de transformar outros humanos através de sua mordida. Alice inicia uma busca pela verdade por trás da origem dessas criaturas e de sua possível relação com a profecia encontrada em um antigo livro com o nome de Alice no País das Maravilhas.

Divulgação

Ficha técnica

Páginas: 256

Formato: 23 x 15,8 x 2 cm

Peso: 340 g

Lançamento: 2015

ISBN: 8567028787

Editora: Única

Idioma: Português

Link para compra

Alice no País das Maravilhas

Adaptação em quadrinhos com as histórias ''Alice no País das Maravilhas'', ''Alice Através do Espelho'' e até mesmo o capítulo perdido da saga, ''A vespa de Peruca''.

Divulgação

Ficha técnica

Páginas: 184

Formato: 26,4 x 17,6 x 1,4 cm

Peso: 558 g

Lançamento: 2015

ISBN: 8578671635

Editora: Mythos

Idioma: Português

Link para compra

Alice's Adventures in Wonderland & Other Stories

Com capa dura e folhas douradas, o livro lançado em 2010 não modifica a história e suas ilustrações originais, porém é uma incrível opção para os fãs do livro inglês.

Divulgação

Ficha técnica

Páginas: 1165

Lançamento: 2010

ISBN: 9781435122949

Editora: Barnes & Noble Classics

Idioma: Inglês

Link para compra

Alice au Pays des Merveilles

O livro francês lançado em comemoração aos 150 anos do clássico nos apresenta ilustrações novas com traços realistas sem deixar de lado a essência da obra de Carroll.

Divulgação

Ficha técnica

Páginas: 144

Formato: 24 x 2 x 30,5 cm

Peso: 1,1 Kg

Lançamento: 2015

ISBN: 2012202691

Editora: Gautier Languereau

Idioma: Francês

Link para compra