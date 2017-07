No dia do rock, conheça oito livros de puro rock'n roll

No dia 13 de julho comemoramos o dia do rock, em homenagem ao evento musical Live Aid de 1985, relembrando o estilo musical que tem como referência suas batidas marcantes e solos de guitarra. Os personagens por trás dessas músicas também marcaram sendo imortalizados também nos livros. Confira oito livros que tem como tema o rock e figuras importantes do gênero.

Paul Mccartney — A Biografia

Divulgação

Philip Norman passeia pela história do ex-beatle, Paul Mccartney, apresentando depoimentos de amigos, colegas, ex-namoradas e familiares para compor essa biografia publicada no Brasil pela Companhia das Letras.

Ficha técnica

Autor:Philip Norman

Páginas: 824

Formato: 4,20 x 16 x 23 cm

Peso: 1.160 Kg

Lançamento: 2017

ISBN: 9788535929034

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Guia Politicamente Incorreto Dos Anos 80 Pelo Rock

Divulgação

Da coleção “Guia Politicamente Incorreto”, a editora Leya presenteia os fãs do rock nacional com o livro Guia Politicamente Incorreto Dos Anos 80 Pelo Rock, escrito por Lobão. Com um humor ácido, o músico comenta sobre sua vida dentro e fora dos palcos, apresentando um retrato do rock nacional na época.

Ficha técnica

Autor: Lobão

Páginas: 496

Formato: 1 x 16 x 23 cm

Peso: 0.310 Kg

Lançamento: 2017

ISBN: 9788544105634

Editora: Leya

Idioma: Português



Bob Dylan - Letras (1961-1974)

Divulgação

Cobrindo os anos de 1961 a 1974, Bob Dylan - Letras (1961-1974) traz as letras dos discos de estúdio, gravações ao vivo e material inédito dos arquivos do compositor.

Ficha técnica

Autor: Bob Dylan

Título Original: THE LYRICS 1961-2012

Páginas: 648

Formato: 20.00 x 26.00 cm

Peso:1.386 kg

Lançamento: 2017

ISBN: 9788535928730

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Robert Plant: Uma Vida

Divulgação

A biografia escrita pelo jornalista Raul Rees invade a vida do vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant. Rees faz um panorama histórico que expõe a voz por trás de Stairway to Heaven, Dazed and Confused e Whole Lotta Love, entre muitas outras.

Ficha técnica

Autor: Paul Rees

Páginas: 320

Formato: 1,05 x 16 x 23 cm

Peso: 0.445 Kg

Lançamento: 2014

ISBN: 9788544100639

Editora: Leya

Idioma: Português



Só Por Hoje E Para Sempre - Diario do Recomeço

Divulgação

Publicada em 2015, a obra de Renato Russo ganha vida nas mãos de Leonardo Lichote. O material inédito nos revela um novo olhar do cantor e compositor que se destacou por seu olhar sob o mundo e sucesso como vocalista na banda Legião Urbana.

Ficha técnica

Autor: Renato Russo

Páginas: 168

Formato: 13.70 x 21.00 cm

Peso: 0.214 kg

Lançamento: 2015

ISBN: 9788535926095

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Livro - The Rolling Stones: A Biografia Definitiva

Divulgação

Nesta biografia, Christopher Sandford narra toda a história dos Rolling Stones, desde sua formação até os episódios polêmicos.

Ficha técnica

Autor: Christopher Sandford

Páginas: 532

Formato: 16 x 23 cm

Lançamento: 2014

ISBN: 9788501402233

Editora: Record

Idioma: Português



Rita Lee

Divulgação

A autobiografia lançada em 2016 pela Globo Livros, nos revela a história da cantora e compositora brasileira Rita Lee.

Ficha técnica

Autor: Rita Lee

Páginas: 296

Formato: 16 x 23 cm

Lançamento: 2016

ISBN: 9788525063304

Editora: Globo

Idioma: Português

Queen nos Bastidores - Minha Vida Com a Maior Banda do Rock

Divulgação

Em Queen nos Bastidores, Peter Hince revela tudo o que acontecia atrás dos palcos e das câmeras durante turnês de uma das maiores bandas do século.

Ficha técnica

Autor: Peter Hince

Páginas: 296

Peso: 0.480 kg

Formato: 2 x 16 x 23

Lançamento: 2012

ISBN: 9788579271823

Editora: Prumo

Idioma: Português