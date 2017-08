Resenha: Juntando os Pedaços, de Jennifer Niven

Divulgação

Holding Up The Universe, lançado no Brasil pela editora Seguinte como Juntando Os Pedaços, nos apresenta Jack e Libby. A história dos dois adolescentes se encontra em uma fase de recomeço, especificamente no primeiro dia de aula na escola Martin Van Buren. O livro da escritora Jennifer Niven chama atenção para a autoaceitação, diversidade e a luta diária com os monstros internos.

Jack Masselin tem prosopagnosia, doença na qual o cérebro é incapaz de identificar rostos. Observar o cabelo, tom de pele, perfume, sotaque e a forma de andar se tornam meios de reconhecer as pessoas a sua volta, mas nem sempre é o suficiente. Com medo de que os amigos se relacionem com ele apenas por compaixão, Jack possui suas técnicas, nada convencionais, de se enturmar naturalmente. Um jovem rodeado de amigos, mas distante, até o dia em que conhece Libby Strout.

Apelidada de “adolescente mais gorda dos Estados Unidos”, Libby foi mantida durante parte da sua infância depois de duas desventuras: perder a sua mãe e ter a vida exposta na TV após ficar trancada em casa devido ao seu peso. Anos mais tarde, a garota se sente preparada, ou quase, para encarar a vida real e seu passado em uma nova escola.

“Bom, este monstrinho está me segurando com a mesma força, e no inicio não consigo fazer nada, só fico ali parada. O mundo parece congelado, e eu também. Tudo” p.86.

Juntando os Pedaços carrega temas sérios com delicadeza, um meio de alcançar os jovens leitores ao assunto. Jennifer Niven nos presenteia com dois personagens de personalidades distintas e marcantes e uma história inesquecível.

Ficha Técnica

Título Original: Holding Up The Universe

Páginas: 392

Formato: 16.00 x 23.00

Lançamento: 17/11/2016

Sobre a autora:

Filha da também escritora Penelope Niven , Jennifer Niven nasceu em Indiana e já na infância escrevia histórias e biografias sobre a sua vida e da família. Esteve no Brasil em 2016 durante a Bienal do Livro de São Paulo, debatendo sobre a importância de falarmos sobre a depressão, tema que ainda é tabu na literatura juvenil, segundo Jennifer. Além de Juntando os Pedaços e Por Lugares Incríveis, a escritora ficou conhecida pelos romances destinados ao publico adulto.

Confira outros livros da autora: Velva Jean Learns to Drive, The Aqua Net Diaries: Big Hair, Big Dreams, Small Town, O Ice Master - A viagem condenada do Karluk 1913, Ada Blackjack - Uma verdadeira história de sobrevivência no Ártico e Por Lugares Incríveis.