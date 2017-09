DarkSide relança biografia de Stephen King

(Foto: Divulgação)

Comemorando os 70 anos do escritor Stephen King, a DarkSide Books, lança uma nova edição de Coração Assombrado, biografia escrita por Lisa Rogak. Incrustado na literatura mundial, King é recordista no número de adaptações de suas obras para o cinema.

Títulos como IT, A Torre Negra, Misery, O Nevoeiro, A Espera de um Milagre, são alguns dos seus maiores trabalhos. São mais de 300 milhões de livros vendidos e mais de 50 prêmios. Lisa Rogak guia o leitor para dentro da mente de King e do Maine, estado americano comumente retratado em seus livros. Sua luta contra as drogas, a ausência do pai, medos e sonhos.

Lisa Rogak é autora de mais de 40 livros. Foi responsável pelas biografias de grandes personalidades mundiais como Dan Brown, Dr. Robert Atkin e Stephen Colbert, além de obras com pensamentos de Bill Gates, Barack e Michelle Obama e o Papa Francisco.

O livro já está em pré-venda.