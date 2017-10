Darkside Books lançará livros para crianças

Foto:Divulgação

Com o aniversário de cinco anos da primeira editora brasileira dedicada inteiramente ao terror e à fantasia a Darkside Books trás uma novidade irresistível para comemorar com os pequenos leitores o seu aniversário. Além disso, no dia 31 de Outubro conhecido como "Dia das Bruxas" e também mês das crianças, faz uma mescla incrível com livros de terror e crianças!

"Uma cabana sem luz, uma sombra na parede, uma trovoada, um lençol velho, pequenas coisas que se transformavam na porta de entrada para um mundo fantástico. As crianças de hoje não têm medo do novo e querem explorar novas possibilidades. É pensando nisso que vamos dar à luz o selo Caveirinha, a linha de livros infantis da DarkSide® Books para todos os pequenos que estão começando a enxergar o universo mágico e lúdico dos livros. Acabou o chororô! Você já pode acalmar seus endiabrados anjinhos com histórias e fábulas cheias de atitude. Dá até vontade de gritar com tanta fofura.



Livros perfeitos pra quem tem filhos, netos, sobrinhos ou até uma irmãzinha ou um irmãozinho que corre possuído pela casa. A Caveirinha vai ajudar essas criaturinhas a darem seus primeiros passos no mundo mágico da fantasia e da imaginação. Afinal de contas, não é do berço que a gente aprende a amar os livros? Não tenha medo de começar a ler os mestres para eles. Não tenha medo de mostrar a força cativante dos livros. Não tenha medo de criar um leitor voraz em casa."

Logo, logo poderemos divertir as crianças com monstros do escritor HP Lovecraft, super fofinhos e coloridinhos. E aí, gostaram da novidade?