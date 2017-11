Quadribol e outros esportes literários fantásticos

(Foto: Divulgação)

Já sabemos que o universo literário é cheio de elementos fantásticos. Temos os mapas literários, os vocabulários únicos, mundos de todas as formas e cores... enfim, detalhes que tornam as histórias cada vez mais inspiradoras.

Pensando nisso eu resolvi trazer para vocês um booklist sobre esportes literários fantásticos. Alguns saíram das páginas e se tornaram realidade na vida real, como o 'Quadribol para trouxas' inspirado no esporte descrito em Harry Potter. Isso prova que mesmo inusitados, os esportes literários tem muito potencial para surgir no nosso mundo tão trouxa...

Conheça alguns deles:

1. Quadribol | Harry Potter

Para os amantes de Harry Potter o Quadribol deveria existir na nossa realidade tão... trouxa.

O Quadribol consiste em um jogo com sete jogadores de cada time divididos em quatro posições e com quatro bolas diferentes.

O objetivo do jogo é fazer mais pontos ou capturar o Pomo de Ouro. Esse jogo é disputado sobre vassouras voadoras e os pontos são feitos quando um bruxo consegue jogar a bola principal em uma das três argolas, que são defendidas por um goleiro.

2. Croquet com Flamingos | Alice no país das maravilhas

(Foto: Divulgação)

Esse jogo tem as mesmas regras do Croquet original, mas em Alice no país das maravilhas tudo precisa de um toque a mais, por isso no lugar do taco é utilizado flamingos! Isso mesmo. O que torna o jogo bem mais difícil, pois é preciso controlar os tais flamingos. Nível hard!

3. Electro-Magnetic Golf | Admirável mundo novo

Electromagnetic Golf é mais um dos esportes do livro admirável mundo novo, que visa manter a massa na bolha de manipulação oferecendo esportes como pitadas de felicidade. Esse jogo tem as mesmas regras do Golf tradicional, só que as bolas tem uma espécie de ímã e podem ser localizadas eletronicamente.

Admirável mundo novo tem outros jogos e eu tive que escolher um, bem esse não foge da ideia do autor: Manipulação, manipulação, manipulação.



4. Brockian Ultra-Cricket | O guia do mochileiro das galáxias

(Foto: Divulgação)

Assim como quase tudo no guia do mochileiro das galáxias, esse jogo é hilário! Bem, o objetivo do jogo é irritar o oponente. As regras são simples, porém bizarras.

Você deve atacar seu oponente com equipamentos esportivos, como capacetes, bolas, taco, raquetes e etc... Depois você precisa, a uma distância segura, se desculpar com o seu oponente.

Um jogo peculiar, mas o que não é peculiar nesse livro?

Esses foram os jogos escolhidos, mas existem muitos no nosso universo literário que, talvez, eu comente em outro post.

Até mais e boas leituras terráqueos!!!