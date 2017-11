História da cerveja no Vale do Itajaí é contada em livro da escritora Soila Freese

(Foto: Divulgação)

Produção de cerveja, memórias e boas histórias para contar. No dia 7 de dezembro, às 19h30min, a jornalista e escritora Soila Freese lança a 2ª edição do livro “Ein Prosit Blumenau”. A obra reúne a história das primeiras cervejarias da então colônia Blumenau, por meio de registros e memórias de amigos, filhos e netos de mestres-cervejeiros. O evento ocorre na Livraria Blulivro, no Shopping Park Europeu, em Blumenau, e a entrada é gratuita e aberta a comunidade. O livro custa R$ 29,90.

“A primeira edição do livro ‘Ein Prosit Blumenau’ foi lançada em 2008, em uma versão bastante singela, mas rica em conteúdo. Agora a obra chega em sua segunda edição totalmente reformulada, onde o material passa a ser visualmente mais atrativo”, explica Soila Freese. “O texto foi editado, passou por nova correção ortográfica, novas informações e material de pesquisa foram adicionados e o projeto gráfico foi totalmente reformulado. Está mais colorido e destaca também fotos, rótulos e documentos levantados durante a pesquisa”, acrescenta a autora.

Segundo a jornalista, a tradição de produzir cerveja é algo muito presente em Blumenau e em toda a região. É uma herança cultural que não se perdeu com o tempo e que nas duas últimas décadas ganhou ainda mais força. “Uma tradição que chegou com os imigrantes alemães que colonizaram a cidade e a região do Vale do Itajaí. Há pouco registro sobre o assunto e esta obra é um dos poucos materiais que reúne os fragmentos desta história”, comenta.

Na época da pesquisa, 2006 e 2007, a autora conseguiu conversar com alguns descendentes e amigos de mestres cervejeiros. “Essas pessoas foram cruciais para a pesquisa que teve como pilar a história oral. Boa parte do material histórico foi encontrado com elas. São rótulos, documentos e fotografias que até então estavam apenas no acervo familiar”, conclui.

AUTORA

Soila Freese é escritora, produtora cultural e jornalista, formada pela Universidade Regional do Vale do Itajaí (UNIVALI). É natural de Blumenau, Santa Catarina. É uma entusiasta da Cultura, apaixonada por histórias, memórias e assuntos relacionados ao patrimônio material e imaterial. Acumula em seu currículo produções e gestões de projetos culturais das mais diversas áreas, mas é na pesquisa, história e cultura regional que ela mais se identifica. É autora de quatro livros, participou na execução de 10 documentários como produtora, roteirista e diretora, de temas relacionados à história e à cultura de Santa Catarina.



SERVIÇO

Lançamento da 2ª edição do livro "“Ein Prosit Blumenau”, de Soila Freese

Dia 7 de dezembro, às 19h30min

Shopping Park Europeu, piso térreo (Via Expressa Paul Fritz Kuehnrich, 1600, bairro Itoupava Norte)

Entrada gratuita e aberta ao público

Valor do livro: R$ 29,90

Projeto gráfico, ilustrações e capa: Roberto Lanznaster