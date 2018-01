Suma divulga capa de A Incendiária, novo volume da Biblioteca Stephen King

A editora Suma publicou nas redes sociais nesta terça-feira, 23, a capa de A Incendiária, quarto volume da Biblioteca Stephen King, coleção que resgata obras inéditas ou esgotadas do autor no Brasil.

Publicado pela primeira vez em 1980, a história se passa em cima de Andy McGee, sua esposa Vicky que passaram por experiências quando jovens. Da união do casal nasceu Charlene. “Charlie” acaba adquirindo o poder de atear fogo em tudo e em todos, o que acaba trazendo mais problemas do que benefícios.

Por conta disso, acaba chamando a atenção de uma sociedade secreta intitulada “Oficina” que usa humanos que tenham algum poder. Tentando salvar a filha, Andy passa pelas mais diversas situações. O livro chega as livrarias em março.

O livro ganhou uma adaptação para o cinema em 1984.

(Foto: Divulgação)

A Incendiária é o quarto volume da Biblioteca Stephen King. Até o momento foram três livros publicados: Cujo, A Hora do Lobisomem e O Iluminado. As edições possuem capa dura em auto relevo, novas traduções. Cujo possui a pata bem “evidente” do simpático São Bernardo, que aterrou todos em Castle Rock. A Hora do Lobisomem apresenta as ilustrações originais de Bernie Wrightson além de outras, produzidas por artistas de renome como Rebeca Prado e Lucas Pelegrineti. Já O Iluminado apresente epílogo e prólogo inéditos e que por muito tempo, estavam perdidos. Gostou? Clique aqui para comprar.