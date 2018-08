UFC inicia nesta quinta-feira venda de ingressos para evento em São Paulo

Foi definida luta principal do Card do UFC São Paulo: Glover Teixeira terá pela frente o nigeriano naturalizado inglês Jimi Manuwa. O evento também marca o retorno de Rogério Minotouro aos octógonos, após quase dois anos afastado; sua última luta foi também em São Paulo, em derrota por nocaute para Ryan Bader, O evento acontece no dia 22 de setembro, no ginásio do Ibirapuera.

Glover Teixeira, oitavo colocado no ranking dos pesos-meio-pesados do UFC, tem a chance de se recuperar após derrota no Card do UFC Hamburgo, em julho. O mineiro de Sobrália perdeu para o americano Corey Anderson, por decisão unânime. Sua última luta em solo brasileiro foi em São Paulo, e traz boas lembranças daquela noite, quando venceu por nocaute técnico o americano Patrick Cummins.

O nigeriano naturalizado inglês, Jimi Manuwa, também chega com uma derrota de sua última luta. O lutador perdeu para Jan Blachowicz por decisão unânime, no UFC Londres, em abril desse ano. Com duas derrotas seguidas, Manuwa fará de tudo para derrotar Glove Teixeira, e voltar a ter prestígio na categoria.

Card repleto de brasileiros e volta de Minotouro aos octógonos também são destaques do evento

A luta co-principal da noite traz a manauara Ketlen Vieira para defender seu invicto cartel; já são dez lutas e dez vitórias da brasileira. Ketlen, atual número dois do ranking peso-galo feminino, terá pela frente a americana Tonya Evinger, atual número nove do ranking. Em caso de vitória, Ketlen pode disputar o cinturão com Amanda Nunes, atual campeã da categoria.

Outra sensação brasileira no Card é Antonio Cara de Sapato. O paraibano de 28 anos já soma cinco vitórias seguidas no UFC, as últimas três por finalização. Nessa luta, Cara de Sapato enfrenta o canadense Elias Theodorou, que vem de duas vitórias seguidas.

Minotouro fará seu retorno aos octógonos. Após quase dois anos afastado das lutas, o baiano de 42 anos lutará mais uma vez em São Paulo, pelo UFC. Sua última luta na categoria foi na capital paulista, quando foi derrotado Ryan Bader, por nocaute. Seu desafiante de agora será o americano Sam Alvey, que vem de vitória, no UFC Nova York, em julho.

O início das vendas para os ingressos do UFC São Paulo começa nessa quinta-feira (9), às 10h, no site www.tudus.com.br.

Confira o card atualizado do UFC São Paulo:

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jimi Manuwa

Peso-meio-médio: Neil Magny x Alex Cowboy

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Sam Alvey

Peso-galo: Renan Barão x Andre Ewell

Peso-galo: Ketlen Vieira x Tonya Evinger

Peso-meio-médio: Serginho Moraes x Ben Saunders

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Elias Theodorou

Peso-meio-pesado: Luis Henrique KLB x Mark Godbeer

Peso-palha: Lívia Renata Souza x Alex Chambers

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Belal Muhammad

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Evan Dunham

Peso-médio: Thales Leites x Hector Lombard