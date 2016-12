Vítor Belfort enfrentará Kelvin Gastelum na luta principal do UFC Fortaleza, em março

Foto:Getty Images

O UFC Fight Night 107 ganhou a sua primeira luta, e será de grandes proporções. De acordo com o combate.com, o carioca e ex-campeão dos meio-pesados Vitor Belfort enfrentará o americano Kelvin Gastelum na luta principal do evento que acontece no dia 11 de março, em Fortaleza.

Ex-campeão dos meio-pesados e ex-desafiante ao cinturão dos médios, Vitor Belfort busca se recuperar de má fase dentro do Ultimate. O ”Fenômeno” vem de duas derrotas seguidas por nocaute técnico sofridas para capixaba Ronaldo Jacaré no UFC 198 e para o holândes Gegard Mousasi no UFC 204.

Campeão da 17ª temporada do TUF, em abril de 2013, Gastelum vive momento um pouco melhor que o Vitor. Ele superou Johny Hendricks por pontos em julho deste ano e, por nocaute técnico, despachou Tim Kennedy, no UFC 206.

Kelvin Gastelum nocauteou Tim Kennedy no UFC 206, no último sábado (10), e já está pensando no no seu próximo compromisso. Apesar de admitir vontade de retornar a divisão dos meio-médios, o lutador comentou que aceita uma luta contra Vitor Belfort pela categoria dos médios, no Brasil.

“Eu prefiro voltar ao meio-médio, sinto que é a minha divisão. Mas vamos ver se eles me oferecem outra luta nos médios. Vim aqui substituir Rashad Evans e ouvi dizer que o UFC precisa de um adversário para Vitor Belfort no Brasil, então se eles querem casar essa luta, vamos nessa”, disse Gastelum, em entrevista coletiva após o UFC 206.

O UFC Fight Night 107 será realizado no dia 11 de março no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, Ceará.