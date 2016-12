Júnior Cigano e Stefan Struve fazem revanche na luta principal em fevereiro no UFC Halifax

Cigano comemora vitória sobre Rothwell, em maio. Foto: Getty Images

O Ultimate marcou mais uma revanche envolvendo atletas brasileiros na categoria dos pesados. Após Werdum e Velasquez confirmarem revanche para o UFC 207 no dia 30, o ex-campeão da categoria Júnior dos Santos vai enfrentar o holandês Stefan Struve no UFC Fight Night 105, que será realizado em Halifax no Canadá no dia 19 de fevereiro.

Em 2009, antes do catarinense sagrar-se campeão no peso, os dois se degladiaram no UFC 95, em fevereiro de 2009, ainda no card preliminar. O brasileiro nocauteou Struve no primeiro minuto do duelo. Cigano ainda venceu mais cinco evzes para pode chegar na luta que levou o brasileiro ao título quando nocauteou Cain Velasquez no UFC on Fox 1, em dezembro de 2011

Cigano busca regularidade no UFC. Desde que perdeu o cinturão para Velasquez em 2012, o brasileiro não emendou uma sequência de vitórias. Foram seis combates com três vitórias e derrotas. Atualmente treinando nos Estados Unidos, Cigano fez apenas uma luta em 2016, quando venceu Ben Rothwell por decisão unânime na luta principal do UFC na Croácia.

O gigante holandês vem no seu melhor momento nos últimos quatro anos. Struve fez dois combates neste ano e venceu ambos. Antônio Pezão no UFC Roterdã em maio foi a primeira presa. No UFC 204 em outubro, Stefan finalizou com um triângulo de mão o polonês Daniel Omielanczuk.

Card do UFC Fight Night 105 até o momento:

Peso-pesado: Junior dos Santos vs. Stefan Struve

Peso-médio: Cezar Mutante vs. Elias Theodorou

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio vs. Nordine Taleb

Peso-médio: Thiago Marreta vs. Jack Marshman

Peso-galo: Reginaldo Vieira vs. Aiemann Zahabi

Peso-pena: Alvaro Herrera vs. Alex Ricci