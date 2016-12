NAC pune Nate Diaz com multa e serviço comunitário

(Foto: Divulgação/UFC)

Na tarde desta quinta-feira (15), a comissão atlética de Nevada (NAC) encontrou-se para determinar a punição para o peso leve Nate Diaz após sua guerra de garrafas com Conor McGregor no UFC 202, durante coletiva no mês de agosto.

Os dois rivais e suas equipes se envolveram em uma guerra da garrafas de água durante a conferência de imprensa da pré-luta em 17 de agosto. Diaz saiu durante o evento seguido por dois companheiros que gritaram obscenidades pelos cantos da sala. Alguém do lado de Diaz jogou uma garrafa de água do outro lado da sala em McGregor, levando o campeão dos leves a retaliar com uma Ave Maria.

O NAC decidiu que Diaz estaria sujeito a 50 horas de serviço comunitário, bem como ter que pagar uma multa em torno de R$ 150.000,00 reais por suas brincadeiras. O castigo de Diaz é semelhante ao de McGregor, já que ambos os homens foram acusados ​​de 2,5% de suas respectivas bolsas de luta.

Diaz levou para casa multa de US$ 2 milhões após sua guerra com McGregor, enquanto o irlandês cobrado um cheque de US$3 milhões e foi multado em US$ 75.000 junto com suas 50 horas de serviço comunitário; ele também foi sujeito a participar de um anúncio de serviço público (também vale US$ 75.000). McGregor recusou-se a pagar a etiqueta de preço hefty e enviou para um pedido de revisão judicial com a corte civil do condado de Clark.

Quanto ao nativo de Stockton, Diaz é permitido para competir em esportes de combate fora do estado de Nevada, no entanto, ele não será autorizado a lutar em outros lugares até que sua multa seja paga na íntegra.