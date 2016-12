Max Holloway ironiza Aldo: "Onde está José 'Waldo'?"

Foto: Getty Images

Campeão linear peso-pena do UFC, José Aldo afirmou recentemente que voltaria ao octógono em fevereiro de 2017, contra o campeão interino Max Holloway, em um combate para unificar os cinturões da divisão ate 66kg do Ultimate. No entanto, o havaiano revelou que ainda não há nada assinado e que prefere esperar a passagem das festas de fim de ano para assumir o compromisso e retornar aos treinamentos.

"O José "Waldo" anda dizendo que vamos lutar em 11 de fevereiro, mas não sei. Como eu disse antes, eu não quero perder o Natal, não quero perder o aniversário do meu filho em 4 de janeiro e, no dia da luta, ele não aparecer. A hashtag "Onde está José Waldo?" fez sucesso porque ele fica fugindo daqui e dali. Mas temos que continuar procurando ele e vamos ver o que vai acontecer", disse Holloway no programa "The MMA Hour".

A hashtag "Onde está José Waldo" faz uma referência à brincadeira "Onde está Wally", que nos Estados Unidos é chamado de Waldo. O peso-pena havaiano lançou a provocação ao brasileiro após vencer Anthony Pettis e conquistar o cinturão interino da categoria até 66kg. Desta vez, o lutador americano voltou a alfinetar o campeão linear, dizendo que o UFC precisa "analisar o cérebro" do manauara.

"Primeiro ele quer se aposentar, depois ser jogador de futebol e, agora, fica agindo como alguém que marca as lutas. Como eu disse antes, o UFC precisa mandá-lo para uma clínica em Cleveland e checar seu cérebro. Eles me mandaram várias vezes e está tudo bem comigo. Não tenho problema algum em falar com vocês sobre isso", afirmou o havaiano.

Com a confiança em alta após vencer 10 lutas seguidas, Max Holloway faz referência à própria ascensão na divisão dos penas como o "surgimento de uma estrela". No entanto, o lutador afirma que pretende agora aproveitar o calor do Havaí e descansar com a família.

"Tenho somente 25 anos, mas estou aprendendo e crescendo. Eu disse após a luta contra o Pettis que uma estrela estava nascendo. E acho que estamos fazendo os passos corretos para o nascimento dessa estrela. Você precisa acreditar em si mesmo. Mas, como disse antes, é hora de "mudar o canal", ir ao cinema, o Havaí está quente, gostoso e quero aproveitar" concluiu.