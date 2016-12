Cris Cyborg recebe notificação por violação em antidoping

(Foto: Getty Images)

A Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) continua a reprimir os combatentes no UFC por potenciais violações antidoping, e agora a agência notificou a campeã de peso-pena Invicta FC Cris 'Cyborg' Justino por uma possível violação. A entidade revelou ter recebido uma notificação da USADA informando a possibilidade de falha no procedimento envolvendo a brasileira.

O UFC divulgou nesta quinta-feira (22) que a brasileira foi marcada para um teste fora de competição administrado em 5 de dezembro de 2016. De acordo com todas as anteriores violações antidoping, informações adicionais ou declarações do UFC serão fornecidas no momento apropriado à medida que o processo avança.



Depois de reinar na promoção Invicta FC como o campeão de 145 libras, Justino fez sua tão esperada estréia no UFC em um confronto contra Leslie Smith, em que o brasileiro levou para casa uma vitória por nocaute na primeira rodada. Ela acompanhou o desempenho magistral com uma vitória segunda rodada sobre UFC recém-chegado Lina Lansberg.

"Cyborg" estava fazendo campanha para que o UFC implementasse uma divisão feminina de peso pluma por algum tempo agora, e foi concedido seu desejo quando a promoção anunciada Holly Holm contra Germaine de Randamie vai cair no UFC 208 para o título inaugural. Porém, a paranaense foi incapaz de ganhar peso a tempo de participar da luta histórica, mas muitos esperavam que ela desafiasse o vencedor do concurso entre Holm e Randamie para o próximo título. Com notícias quebrando agora que Justino pode estar em uma longa luta de sua própria com USADA, que pode levar mais tempo do que o esperado.

Confira a nota oficial

"O UFC foi notificado formalmente nesta quinta-feira (22) pela Agência Anti-Doping dos Estados Unidos (USADA) sobre uma potencial violação da política Anti-Doping por parte da lutadora Cristiane “Cyborg” Justino decorrente de uma coleta de amostra fora das competições, em 5 de dezembro de 2016.



A USADA, administradora independente da Política Antidopagem do UFC, tratará da gestão de resultados e da adjudicação apropriada deste caso. É importante notar que, de acordo com a Política Antidopagem do UFC, há um processo de revisão legal e justo que é concedido a todos os atletas antes que quaisquer sanções sejam impostas.

Assim como em todos os casos de violações antidoping, informações adicionais ou declarações do UFC serão fornecidas no momento apropriado na medida que o processo avançar".