Dana White declara recusas de Werdum para lutas contra Cigano e Overeem no UFC 207

O Media Day do UFC 207 aconteceu nesta quarta-feira (28), em Las Vegas, e o presidente do UFC Dana White conversou separadamente com a imprensa. No bate-papo, quando questionado sobre Fabricio Werdum, o chefão da organização garantiu que o brasileiro recusou a oferta de um duelo contra Junior Cigano e afirmou que o ex-campeão dos pesados negou outro combate, contra Alistair Overeem no UFC 209.

"Werdum recusou duas lutas. Uma delas foi contra o Junior Cigano", afirmou Dana. "Werdum recusou essa luta. Há diferentes jeitos de se recusar uma luta. Eu posso ligar e dizer 'Você quer essa luta?'. E a pessoa responder: 'Não, eu não quero essa luta'. Ou a pessoa pode dizer: 'Sim, por US$ 800 mil e participação no pay-per-view'. Isso é recusar uma luta. E aí oferecemos uma luta contra o Alistair Overeem no Brooklyn e ele recusou", completou o presidente do UFC.

A relação entre Fabricio Werdum e Dana White não é das mais amistosas nos últimos tempos. Depois de criticar publicamente o contrato do UFC com a Reebok, o atleta foi cortado das transmissões oficiais da organização na América Latina, onde trabalhava como comentarista. Werdum chegou a declarar que não estava mais feliz na organização. O gaúcho afirmou que estava confiante de voltar a lutar em breve e postou no Instagram um print de uma mensagem enviada a Dana White no dia 24 de dezembro.

"Eu acho que foi um mal entendido. Não sabia que havia gente interessada em me enfrentar e eu não recusei em nenhum momento. Mais uma vez, eu não sabia. Por favor, me diga se você tem tempo para falar sobre isso, porque estou pronto para enfrentar qualquer um. Você aceitaria me pagar US$ 500 mil mais pay-per-view? Eu enfrento qualquer um porque quero provar para você que sou parte da família UFC. Por favor, me diga o que acha", escreveu Fabricio Werdum no post no Instagram. A mensagem não foi respondida ainda pelo chefão da organização.

Comentarista Mike Goldberg deixa o UFC

A trajetória do comentarista Mike Goldberg nas transmissões oficiais do UFC chegará ao final no evento dessa sexta-feira (30), em Las Vegas. O presidente do UFC Dana White confirmou, no bate-papo com a imprensa nesta quarta-feira (28), que Goldberg não prosseguirá no posto de comentarista das transmissões da organização e que o último evento com a participação de Goldberg será o UFC 207.

O comentarista começou sua trajetória no UFC em 1997, na edição 15.5: Ultimate Japan. Nestes quase 20 anos de dedicação ao UFC, Mike Goldberg foi conhecido por ser o principal comentarista, ao lado do parceiro de transmissões Joe Rogan. Seu principal bordão é o já consagrado entre os fãs "It's all over!". O substituto de Goldberg ainda é desconhecido, mas um nome cotado para o posto de comentarista principal do UFC é o do apresentador da rádio CBS Jim Rome.