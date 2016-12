Ronda Rousey retorna e desafia Amanda Nunes pelo título do peso-galo feminino no UFC 207

(Foto: Getty Images)

O UFC volta à T-Mobile Arena, em Las Vegas, para a sua edição 207, nessa sexta-feira (30). O destaque do evento, que começa às 22h15 (de Brasília), fica para duas disputas de cinturão nas duas divisões de peso-galo da organização - Amanda Nunes contra Ronda Rousey e Dominick Cruz contra Cody Garbrandt. O card principal do evento conta com outro combate no peso-galo, entre o ex-campeão T.J. Dillashaw e o brasileiro John Lineker. No card preliminar, destaque para os brasileiros Antônio Carlos “Cara de Sapato” e Alex “Cowboy” Oliveira. Eles enfrentam, respectivamente, o italiano Marvin Vettori e o americano Tim Means.

A luta principal do UFC 207 terá o retorno de uma das maiores estrelas do plantel, Ronda Rousey. Pouco mais de um ano após ser nocauteada por Holly Holm, no UFC 193, Rousey terá pela frente a campeã Amanda Nunes. A brasileira fará sua primeira defesa de cinturão, após tê-lo conquistado diante de Miesha Tate, no UFC 200. A "Leoa" é uma lutadora completa, tem um muay thai forte e agressivo, e é faixa preta de jiu-jitsu. Já Ronda Rousey é uma judoca de grande força física, resistência e de quedas pesadas, com transições muito velozes no chão. O começo agressivo e o clinch é o ponto em comum das qualidades das duas lutadoras.

A luta co-principal do evento terá a segunda defesa de título de Dominick Cruz, no peso-galo. Desta vez, ele enfrentará um oponente que testará sua defesa golpes de 76% no Ultimate. Cody Garbrandt se notabiliza por passar por cima dos adversários, ele tem quatro vitórias seguidas no peso-galo - três delas por nocaute no primeiro round. Todos seus adversários sofreram pelo menos um knockdown, seu estilo de boxe com movimentação difícil de marcar produz muitos elementos surpresa causados por sua potência, precisão e velocidade.

Cruz tem no wrestling sua especialidade, possui uma média de 3.42 quedas a cada 15 minutos, a terceira melhor marca da história do peso-galo no UFC/WEC. Ele combina as derrubadas com uma movimentação de esquivas e veloz com muita angulação nos golpes no kickboxing.

Em destaque pelo card principal, o brasileiro John Lineker tenta o posto de desafiante ao título dos galos diante do ex-campeão T.J. Dillashaw. Lineker vem de seis vitórias seguidas entre lutas nos galos, moscas e dois combates em peso-casado. Já Dillashaw vem de vitória sobre outro brasileiro - Raphael Assunção - no UFC 200, por pontos.

No card preliminar, Antônio Carlos “Cara de Sapato” encara o italiano Marvin Vettori. Cara de Sapato vem de vitória sobre Leonardo Leleco, no UFC Fight Night Hidalgo, enquanto Vettori vem de vitória sobre Alberto Uda, no UFC 202. Ainda em destaque no card preliminar, Alex “Cowboy” Oliveira mede forças com o americano Tim Means. Ambos vêm de duas vitórias seguidas.

UFC 207

CARD PRINCIPAL (a partir de 1h30, horário de Brasília)

Peso-galo: Amanda Nunes x Ronda Rousey

Peso-galo: Dominick Cruz x Cody Garbrandt

Peso-galo: TJ Dillashaw x John Lineker

Peso-meio-médio: Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Peso-mosca: Louis Smolka x Ray Borg

CARD PRELIMINAR (a partir de 22h15, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Johny Hendricks x Neil Magny

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Alex Garcia

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Niko Price

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means