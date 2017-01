Ronaldo Jacaré enfrentará Tim Boetsch no UFC 208

(Foto: Getty Images)

O UFC 208 terá o brasileiro Ronaldo Jacaré em combate diante do americano Tim Boetsch, válido pelo peso-médio. Através do Ultimate, Jacaré esteve em Nova York pela última vez em novembro. Ele estava de prontidão para substituir de última hora algum atleta, caso fosse necessário, no UFC 205. A informação é do site Newsday.

Ontem, o empresário de Jacaré, Gilberto Faria, postou um falso anúncio no Instagram, onde procurava por um oponente para o atleta. Ronaldo é o número 3 do ranking do peso-médio do UFC e vem de vitória sobre Vítor Belfort, em nocaute no primeiro round, no UFC 198.

Jacaré têm 23 vitórias na carreira e apenas quatro derrotas. Em maio no UFC 198, nocauteou o brasileiro Vítor Belfort. Em outubro, enfrentaria o americano Luke Rockhold, em um revanche que colocaria o vencedor numa provável luta pelo cinturão. Porém, Luke teve de se retirar do evento que aconteceria na Austrália por conta de uma lesão.

O oponente do brasileiro, Tim Boetsch, emplacou duas vitórias consecutivas em suas últimas lutas, sobre Josh Samman e Rafael Sapo, ambas no segundo semestre do ano passado. Antes desta sequência, Boetsch havia perdido três lutas consecutivamente.

O UFC 208 tem como grande destaque entre as lutas já anunciadas a disputa inaugural do cinturão peso-pena feminino, entre a ex-campeã dos galos, Holly Holm, e a holandesa Germaine de Randamie. O evento acontecerá dia 11 de fevereiro no Brooklyn, em Nova York.