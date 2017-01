Tyron Woodley anuncia revanche contra Stephen Thompson para o UFC 209

Woodley e Thompson no UFC 205 (Foto: Getty Images)

O campeão peso-meio-médio do UFC, Tyron Woodley, anunciou hoje em seu podcast - The Morning Wood Show - que enfrentará Stephen Thompson no UFC 209, no dia 04 de março, em Las Vegas. Hoje mais cedo, em sua conta no twitter, Woodley "chamou" o brasileiro Demian Maia para um combate no UFC 209.

"No dia 04 de março, em Las Vegas, onde eu acredito que seja a T-Mobile Center [Arena], você verá o 'Wonderboy' levar a pior surra de sua vida", disse Woodley. "E espero que todos seus fãs e todos os seus excessos de direitos morram neste momento e podemos fazer um elogio por isso", afirmou.

Pouco depois do anúncio de Woodley, Dana White, presidente do UFC, confirmou ao site MMA Junkie a informação e a luta agora é oficial por parte da organização.

Tyron Woodley lutou contra Stephen Thompson no UFC 205, em novembro passado, na cidade de Nova York. O combate terminou empatado por decisão majoritária após uma tensa luta que durou os cinco rounds.

Mesmo com o empate, Woodley manteve seu cinturão dos meio-médios. Apenas em outras duas vezes na história do UFC houve ocorrências de empates em lutas por cinturão.

No UFC 41, em 2003, B.J. Penn e Caol Uno empataram na disputa do cinturão vago da categoria peso-leve. Em 2011, no UFC 125, Frankie Edgar defendeu seu título dos leves contra Gray Maynard. Após cinco rounds, a luta acabou empatada e Edgar manteve o cinturão.