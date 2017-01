Mark Hunt entra com ação judicial contra UFC e Brock Lesnar

Foto: Brandon Magnus/Zuffa LLC/Getty Images

O lutador neozelandês Mark Hunt entrou com uma ação civil contra o UFC. "Super Samoan" foi para o Nevada Tribunal Distrital depois de seu oponente UFC 200, o ex-campeão peso pesado do Brock Lesnar, ter falhado em testes fora de competição para droga de melhora de desempenho e ter sido apenas multado e levado uma punição branda de um ano, sacramentada no início deste ano.

Ex-desafiante, Hunt cobra na justiça o valor de US$ 2,5 milhões de dólares, o equivalente a oito milhões de reais. O valor é semelhante ao que Lesnar recebeu para lutar no card. O próprio recebeu US$ 700 mil dólares para estar em Las Vegas. Em seu canal na internet, Hunt explicou o motivo do processo impetrado.

"Estou processando Lesnar e o UFC para que eu receba a bolsa integral dele. Os trapaceiros não merecem ficar com nada. Isso é corrupção! Esses caras devem ser duramente punidos. Jogando sujo, trapaceando, só assim que ele foi campeão peso-pesado. Ele não conquistou jogando limpo. Antes da luta, eu já imaginava que ele estava trapaceando. Olhei para ele e não tinha como ele pesar 120kg. Esse cara é um dopado e está com agulhas por todo o corpo, igual a todos os outros trapaceiros. E eles devem estar no tribunal por isso. Se estão dopados, devem perder todo o dinheiro porque, se eu morrer lá no octógono, quem vai cuidar da minha família?", disse o asiático.

Anunciado como o "maior evento de todos os tempos" por White, o UFC 200 se viu sem um grande nome para manchete quando Conor McGregor brigou com Nate Diaz durante uma coletiva de imprensa. A saída do presidente do UFC foi trazer um lutador com apela enorme de vendas de pay per view nos Estados Unidos, e Lesnar era um nome com potencial.

Apesar da ação contra o UFC, Hunt se prepara para enfrentar outro lutador já pego em exame antidoping, o holandês Alistair Overeem. O combate entre ambos está marcado para o UFC 209, que acontecerá no dia 4 de março em Las Vegas.