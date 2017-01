Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson se enfrentarão no UFC 209, em março

(Foto: Reprodução/Twitter UFC)

Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson assinaram acordo para um combate no UFC 209, no dia 4 de março, em Las Vegas. O confronto valerá pelo título interino da categoria peso-leve e será a luta co-principal do UFC 209. O evento terá no combate principal a revanche entre Tyron Woodley e Stephen Thompson, pelo cinturão meio-médio.

A decisão do UFC de criar um cinturão interino na categoria peso-leve acontece porque o campeão linear dos leves, Conor McGregor, decidiu tirar um tempo da carreira, e uma das motivações é que sua namorada está próxima de conceber seu primeiro filho.

Khabib Nurmagomedov está invicto com 24 vitórias, sendo que no UFC são oito resultados positivos. Sua última vitória veio no UFC 205, sobre Michael Johnson, por finalização. Tony Ferguson vem de nove vitórias consecutivas no octógono, a última aconteceu em cima de Rafael dos Anjos, em novembro passado.

O combate entre o russo e "El Cucuy" esteve próximo de acontecer duas vezes nos últimos tempos. Em 2015, era esperado um confronto entre eles no evento da final do TUF 22, mas Khabib se lesionou e saiu do card. Em abril do ano passado, mais uma vez o UFC marcou um combate entre os dois atletas, no UFC Tampa, mas Ferguson se lesionou e o confronto foi adiado mais uma vez.