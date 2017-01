Gegard Mousasi diz ser temido por Anderson Silva e espera lutar com alguém TOP 15 no UFC

(Foto: Rey Del Rio/Getty Images)

Na semana passada, o UFC anunciou a volta de Anderson Silva ao octógono. Lenda do MMA e ex-campeão da organização, Spider irá enfrentar Derek Brunson no UFC 208, em fevereiro. No entanto, outro lutador do peso médio, Gegard Mousasi, não gostou nada da decisão da promoção em casar Silva contra Brunson.

"O UFC disse que eu não sou um nome suficientemente grande para lutar contra Anderson Silva, mas agora ele está enfrentando Derek Brunson", disse o iraniano/armeno naturalizado holandês. Gegard Mousasi venceu as últimas quatro lutas no UFC (Thales Leites, Thiago Marreta, Vítor Belfort e Uriah Hall), sendo três por nocaute técnico. Ele vem pedindo Anderson Silva há algum tempo e não tem o pedido atendido pelos diretores. O lutador também atirou contra outros dois lutadores do peso-médio: Luke Rockhold e Chris Weidman.

"Eu queria lutar contra Anderson (Silva) e o UFC disse: 'bem, você não tem um nome suficientemente grande', mas agora ele está lutando contra Derek Brunson", disse Mousasi à FOX Sports. "Luke Rockhold está ferido, mas eu o vejo treinando o tempo todo. Chris Weidman não pega o telefone. O UFC ofereceu-lhe que luta um par de vezes. (Robert) Whittaker quer ir de férias por sete meses. Eu não sei o que ele está fazendo. Estou procurando uma briga.



"Sei que ninguém está com medo, só Anderson Silva, acho que ele está procurando a melhor luta para ele. Acho que Derek Brunson é um adversário melhor para ele porque ele é desleixado na trocação. Sem desrespeitar Derek Brunson. Ele é um bom lutador, mas seu jogo em pé é terrível", avaliou o peso médio, em entrevista ao site MMA Junkie.



Gegard ainda revelou que Chris Weidman e Robert Whittaker recusaram enfrentá-lo. Ele espera que o ex-campeão do UFC mude de ideia em breve. Mousasi também falou que aceita lutar com qualquer outro TOP 15 da categoria para não ficar mais parado.

"Eles ofereceram Chris Weidman algumas vezes, mas ele disse que está curtindo férias. Espero que ele volte essa semana e diga "sim", pois ele recebeu a oferta algumas vezes. Não sei, estou esperando. (Robert) Whittaker também diz que quer curtir férias por seis meses. Esses caras não querem lutar, ou não sabem o que estão fazendo. Quero uma luta, disse que estou aberto a enfrentar qualquer um do top 15 da divisão. Anderson não quer me enfrentar porque não tenho nome, mas está lutando contra Brunson. Não sei, é louco", encerrou.