Nascido no Irã, Gegard Mousasi segue sem presença definida no UFC 210 após veto de Trump

(Foto: Getty Images)

Na última sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, vetou à concessão de vistos de entrada nos EUA para sete países de maioria muçulmana e isso pode afetar diretamente a luta entre Gegard Mousasi e Chris Weidman no UFC 210, dia 8 de abril, em Buffalo, nos Estados Unidos. Isso porque Mousasi nasceu no Irã, um dos países na lista do veto.

Mousasi expressou nesta terça-feira (31) preocupação que possa ter sua entrada no país negada. O lutador, de ascendência armênia e radicado na Holanda, citou as notícias de que mesmo viajantes com o green card (visto de residência para imigrantes) estavam sendo bloqueados nos EUA.

"Eu tenho nacionalidade holandesa, mas também tenho um visto. Mas mesmo com o visto você está em apuros, ouvi dizer. Vou ouvir mais sobre isso esta semana. Os advogados do UFC estão ocupados, e as pessoas que arrumam os vistos também estão. Então, não está nas minhas mãos. Meu trabalho é me preparar e estar pronto para o jogo. Só é irritante", declarou Mousasi ao veículo holandês Telesport.

Mousasi questionou a tática de Trump e seu nível de preparação para lidar com a política externa no atual cenário.

”Esse banimento não está na direção certa. Pra mim tem muito tumulto no mundo e isso certamente não é certo. Por anos, foram construídas relações entre países e com o Trump, tudo que foi trabalhado pela paz vai embora. Eu acho que ele é meio arrogante, faz as coisas do jeito dele, mas acho que ele entende um pouco de política. Vou esperar essa semana, quieto e treinando, o que é bom pra minha luta”, afirmou.

No entanto, o empresário de Gegard Mousasi manifestou confiança de que seu atleta não será impedido da oportunidade de encarar Weidman. Nima Safapour afirmou ao site MMA Junkie que "espera encontrar Chris Weidman em Buffalo". O UFC, por sua vez, declarou ao mesmo site que trabalha para que Mousasi não encontre problemas para chegar aos EUA.

“Há inúmeras variáveis, incluindo uma injunção judicial", diz a declaração. “ Estamos monitorando e faremos os esforços para que nossos lutadores e empregados estejam habilitados a ir onde for necessário para competir e fazer seu trabalho".

O UFC 210 será realizado no dia 8 de abril no KeyBank Center em Buffalo, Nova York.