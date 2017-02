Dana White anuncia disputa de cinturão na volta de Jon Jones

Foto: Getty Images

O presidente do Ultimate Dana White anunciou nesta quarta (1) que o lutador Jon Jones voltará ao octógono para disputar o cinturão dos meio-pesados. O ex-campeão está suspenso desde julho do ano passado, quando foi flagrado no exame anti dopping antes de sua revanche contra Daniel Cormier, no UFC 200. No card em questão, ele foi substituído por Anderson Silva, que perdeu para Cormier. “Bones” Jones já foi suspenso por uso de substâncias proibidas - ele foi flagrado em 2015 pois seu teste deu positivo para cocaína.

Dana disse que Jones enfrentará o vencedor da luta do UFC 210, em 8 de abril, em Buffalo, nos EUA. A luta será entre Daniel Cormier e Anthony Johnson. A declaração foi dada ao podcast ‘UFC Unfiltered’: “Jon Jones estará liberado para lutar em julho. Será o timing perfeito. Ainda não conversei com ele desde o problema no UFC 200. Dependendo de como estiver a cabeça dele e de onde ele achar que ela está, eu diria que Jon voltará diretamente para tentar reconquistar o cinturão”, afirmou o presidente.

White também declarou que Jon Jones não precisa de uma luta de readaptação. Sua volta ao UFC foi comparada com a da lutadora Ronda Rousey, que após um ano afastada, perdeu a disputa do cinturão para Holly Holm em um nocaute após 48 segundos de luta.

“Se você vai entrar lá e fazer isso, pelo menos vá e tente pegar seu cinturão de volta. É como todos estão falando que Ronda deveria ter luta de “aquecimento”, mas não tem isso. Quando você entra no top 10 do mundo, todos são indigestos. O que você não quer fazer é perder para um (ranqueado em) oitavo, nono ou décimo. Isso o coloca para fora do top 10 e não faz sentido”, disse Dana.