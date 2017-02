UFC Houston terá retorno de Zumbi Coreano diante de Dennis Bermudez

(Foto: Getty Images)

O UFC retorna a Houston, no Texas, para mais uma noite de lutas nesse sábado (04). A luta principal conta com o retorno de Chan Sung Jung, o Zumbi Coreano, contra o experiente Dennis Bermudez. A segunda luta mais importante da noite tem um embate de peso-palha feminino entre a mexicana Alexa Grasso e Felice Herrig. A brasileira Jéssica Bate-Estaca é destaque do card principal, diante de Angela Hill. Outros dois brasileiros entram em ação no UFC Houston. Eles são Marcel Fortuna, que enfrenta Anthony Hamilton nos pesos-pesados, e Ricardo Ramos, adversário de Michinori Tanaka, pelos galos.

A luta principal do UFC Houston terá um combate interessante pela categoria peso-pena. O vice-campeão do TUF 14, Dennis Bermudez, tenta ampliar sua sequência de vitórias diante do Zumbi Coreano, Chan Sung Jung. Fora por quase quatro anos, após cumprir serviço militar na Coreia do Sul, Jung busca se ambientar novamente com o octógono.

Sua última luta foi em agosto de 2013, quando foi nocauteado por José Aldo, no UFC 163. O coreano é hábil em qualquer circunstância de luta, é faixa preta em hapkido (3º dan) e tae kwon do (2º dan), e é graduado em faixa preta no judô e em faixa roxa na arte suave. Foi ele o responsável pela primeira vitória por finalização com um twister no UFC, diante de Leonard Garcia, em 2011.

Dennis Bermudez é oriundo do wrestling, é um lutador capaz de aplicar quedas potentes e fazer ótimo trabalho que mistura ground and pound forte com tentativas de finalização, em ritmo intenso. Seu boxe é bastante perigoso em curta distância, mas encontra dificuldades com sua defesa de golpes e com adversários mais eficientes em transições. Sua grande vantagem no combate de sábado é o ritmo de luta, uma vez que o Zumbi Coreano não luta desde 2013. Bermudez almeja ampliar sua sequência de vitórias para três sucessos consecutivos. Ele vem de vitórias, por decisão, sobre Tatsuya Kawajiri e Rony Jason, ambas em 2016.

No combate co-principal, Alexa Grasso dá as caras pela segunda vez no UFC. Ela terá pela frente Felice Herrig, em um embate que poderá ser interessante pelo confronto de estilos. A mexicana é oriunda do boxe, depois passou a treinar jiu-jitsu, é faixa azul, e enfim chegou ao MMA. Herrig é experiente, já foi, inclusive, profissional no kickboxing. A americana tem técnica na troca de golpes, mas carece de poder para definir os combates. Ela tem no clinch sua maior força, com capacidade se impor fisicamente, através de quedas e de um arsenal de joelhadas e cotoveladas. Herrig costuma exercer bom controle no solo e mostra capacidade de finalização, os ataques aos braços de suas adversárias são um prato cheio.

O card principal tem o combate entre Abel Trujillo e James Vick, pelos leves. Trujillo é oriundo do wrestling, mas é um atleta explosivo e forte na trocação, que pode ser seu caminho das pedras, graças a um bom wrestling defensivo. Já Vick é um atleta forte no jiu-jitsu. Apesar de ser faixa azul, quatro de suas nove vitórias profissionais vieram por submissão.

Ainda no card principal, Ovince St-Preux encara o estreante Volkan Oezdemir, em combate de meio-pesados. St-Preux é um atleta formado no wrestling, mas tem bom nível de kickboxing. OSP derruba bem e possui muita potência o ground and pound. Quando está por cima, ainda costuma surpreender com algumas finalizações. Oezdemir é um atleta nocauteador, possui nove de suas 12 vitórias pela via mais dolorosa.

Pelos pesos-pesados, Anthony Hamilton tenta recuperar a regularidade diante do brasileiro Marcel Fortuna. Hamilton é um atleta agressivo, sempre em busca do nocaute. No entanto, desde que chegou no UFC, alterna vitórias com derrotas. Marcel é da academia Ralph Gracie Jiu-Jitsu, o que denuncia que tipo de atleta ele é. O "Mãozinha" finalizou cinco vezes dentro de suas oito vitórias no MMA. Ele mantém sequência de cinco vitórias consecutivas.

Pelo peso-palha feminino, Jéssica Bate-Estaca entra em ação diante da campeã peso-palha do Invicta, Angela Hill. Jéssica se mostra muito forte para a categoria, possui muay thai potente e de alto volume, além de boas quedas e senso de oportunismo no chão. Hill se movimenta muito bem, especialmente para encurtar a distância e chegar ao clinch de muay thai em posição de controle. Ali ela traz brutais joelhadas e cotoveladas de ambos os lados.

No card preliminar, a noite tem, entre os pesados, Adam Milstead e Curtis Blaydes. A luta deverá ser intensa na trocação, até porque Milstead venceu seis de oito lutas por nocaute, enquanto Blaydes tem todas suas seis vitórias pela via dolorosa. Pelos penas, Chas Skelly encara Chris Gruetzemacher. Skelly virá para buscar a luta agarrada, possui 56% de vitórias por finalização, enquanto "Gritz" deverá tentar o nocaute, responsável por 46% de seus triunfos.

O brasileiro Ricardo Ramos chega ao UFC através do reality show "Dana White: Lookin' For a Fight". Tem nas submissões a maior força em suas lutas, 67% das suas vitórias vieram de finalizações. Seu adversário é o japonês Michinori Tanaka, um judoca faixa preta de segundo grau. Uma luta inteiramente desenvolvida no chão não será surpresa.

No card preliminar, a luta feminina em destaque é entre Tecia Torres e Bec Rawlings. Tecia é faixa preta de caratê, tae kwon do e jiu-jitsu. Seu estilo de luta é de movimentação, com velocidade e mais volume de golpes que potência. Bec é uma lutadora resistente, embora tenha uma postura de ir com sede ao pote. Seu boxe é técnico, mas sem muita potência, o que cria situações de exposição.

Alex Morono tenta manter sua sequência de sete vitórias seguidas diante de Niko Price, na divisão meio-médio. Morono é um atleta que se dá bem tanto em pé quanto no chão, é faixa preta de tae kwon do e de jiu-jitsu. Já Price tem um muay thai bem agressivo, o que reflete sua característica principal como atleta. A noite será aberta nos meio-pesados entre Daniel Jolly e Khalil Rountree. Ambos buscarão sua primeira vitória no Ultimate.

UFC: Bermudez x Zumbi Coreano

4 de fevereiro, na Toyota Center, Houston (EUA)

CARD PRINCIPAL (a partir de 1h, horário de Brasília):

Peso-pena: Dennis Bermudez vs. Chan Sung Jung

Peso-palha: Alexa Grasso vs. Felice Herrig

Peso-leve: Abel Trujillo vs. James Vick

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir vs. Ovince Saint Preux

Peso-pesado: Marcel Fortuna vs. Anthony Hamilton

Peso-palha: Jessica Bate-Estaca vs. Angela Hill

CARD PRELIMINAR (a partir de 22h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Curtis Blaydes vs. Adam Milstead

Peso-pena: Chris Gruetzemacher vs. Chas Skelly

Peso-galo: Ricardo Ramos vs. Michinori Tanaka

Peso-palha: Bec Rawlings vs. Tecia Torres

Peso-meio-médio: Alex Morono vs. Niko Price

Peso-meio-pesado: Daniel Jolly vs. Khalil Rountree