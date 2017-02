Ultimate encaminha Cigano como desafiante de Miocic no UFC 211

(Foto: Getty Images)

O UFC anunciará em breve o brasileiro Junior Cigano como próximo desafiante ao cinturão dos pesos-pesados. O UFC 211, em Dallas, no dia 13 de maio, será o evento onde Cigano reencontrará Stipe Miocic, o atual campeão da categoria.

O Combate já havia trazido a informação em janeiro, mas desta vez é o site americano MMA Fighting quem traz a informação da luta à tona.

Stipe Miocic fará sua segunda defesa de título no UFC. Derrotou Alistair Overeem no UFC 203, em setembro passado, por nocaute. Anteriormente, conquistou o cinturão ao nocautear Fabricio Werdum no UFC 198, em maio do ano passado. Em sua atual sequência de vitórias, venceu também Mark Hunt e Andrei Arlovski, ambos por nocaute.

Junior Cigano foi o último atleta a vencer Miocic. Em dezembro de 2014, os dois mediram forças no UFC on Fox 13, em Phoenix. O brasileiro saiu vitorioso por decisão unânime dos jurados. Desde então, foi nocauteado por Alistair Overeem e venceu Ben Rothwell por pontos. A última luta por cinturão de Cigano aconteceu no UFC 166, em 2013, quando perdeu pela segunda vez para Cain Velasquez.