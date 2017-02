Resultado UFC 208: Anderson Silva x Brunson

Anderson Silva derrota Derek Brunson no UFC 208 e volta a vencer após três anos

E sem dúvidas, Germaine de Randamie vence e fatura o primeiro cinturão do peso Pena!

Vamos com o anúncio de Bruce Buffer.

Randamie domina maior parte do combate, que foi fraco, consegue neutralizar bem a americana e agora espera anúncio oficial.

Acabou!

5º Round: Minuto final.

5º Round: O tempo é o que separa Randamie do cinturão.

5º Round: Holandesa faz bem a parte de cozinhar a luta. Emoções seguem fracas.

5º Round: Poucas emoções. Holm tenta se abrir, mas Randamie trava bem o duelo.

5º Round: Ou Holm nocauteia ou esse cinturão já é da holandesa.

5º Round: É agora ou nunca.

Luta segue fraca sem grandes emoções e ataques.

4º Round: Acabou.

4º Round: Holm insiste em jogar no chão, mas não encontra uma brecha.

4º Round: Clinch novamente. As duas parecem cansadas.

4º Round: Holm partindo mais pra cima. Luta mais aberta.

4º Round: Juiz separa e as duas voltam a tomar distância.

4º Round: Clinch sem muitas mudanças de posições.

4º Round: Juiz pede intensidade.

4º Round: Holm tenta mandar ao chão, enquanto holandesa se fecha bem.

4º Round: Começou!

Holm conseguiu terminar o round mostrando força. Importante pra ela.

Acabou.

3º Round: Chute alto entra firme, balança a rival no soar do sino!

3º Round: Uma derrota nesse round para a americana pode significar o fim da vitória pelos juízes.

3º Round: Randamie se defende bem, não sofre e ainda castiga a rival.

3º Round: Lembrando que serão cinco rounds.

3º Round: Vamos com a luta.

Luta segue em baixa rotação, mas holandesa aumenta o domínio.

Acabou.

2º Round: Novamente domínio da européia. Minuto final.

2º Round: Randamie parte pro clinch e castiga nas joelhadas.

2º Round: Holly castigada pelos golpes da rival.

2º Round: Tática da holandesa tem tido resultados, com bons contragolpes.

2º Round: Americana sofre toda vez que vai atacar.

2º Round: Holm se expondo mais.

2º Round: Holandesa entra firme no contra-ataque direto.

2º Round: Holm buscando mais o contragolpe.

2º Round: Começou!

Sem maiores emoções, com poucos golpes, fim de round.

Acabou!

1º Round: Randamie faz o giro, manda ao chão, mas logo defendida pela americana.

1º Round: Novo bom golpe da Germaine. Tem entrado na defesa da americana.

1º Round: Bons cruzados da holandesa. Trocação melhor pra ela.

1º Round: Torcida é toda para Holm.

1º Round: Germaine bem defensiva.

1º Round: Outro ataque da americana, mas entrando na defesa.

1º Round: Holandesa acompanha à distância.

1º Round: Serão cinco rounds.

1º Round: Holm tenta os primeiros ataques, mas sem efetividade.

1º Round: E começou!

Anúncio de Bruce Buffer na Arena em Brooklyn.

Holm x Germaine



35 anos a 32 anos

1.72m a 1.75m

66kg a 65kg

Ex-campeã do peso Galo, quase 100% dos golpes em pé foram acertados. Uma máquina de socar.

Agora é a vez de Holy Holm, a mulher que chocou o mundo ao vencer Ronda Rousey.

Entra Germaine De Remania, holandesa invicta na carreira do muay thai.

Holm x Germaine por um cinturão inédito no UFC.

Agora é a luta principal da noite. Duelo por cinturão.

Ele volta a vencer desde 2012. Emoção enorme de Anderson Silva!

MUITA EMOÇÃO, CHORO, FESTA DOS TREINADORES!!! ELE ESTÁ DE VOLTA!

AAAAAAAAAAAAAAANDEEEEEEERSON

THE SPIIIIIIIIDER

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILVA

E o vencedor é...

Vamos com o resultado.

Spider foi mais completo e melhor, mas perdeu no terceiro round.

Spider bem feliz, cumprimenta, fala com seu torcedor e agora aguarda a papelada dos juízes.

Acabou!

3º Round: Segundos finais.

3º Round: Lutadores ficam no chão e Spider trava movimentos de passada.

3º Round: Minuto final.

3º Round: Brunson aproveita escorregão do brasileiro e leva ao chão.

3º Round: Spider precisa ser mais contundente.

3º Round: Joelhada firme do americano, mas Spider absorve muito bem.

3º Round: Brunson sofrendo com golpes diretos do brasileiro.

3º Round: Spider surpreendendo. Muito bem na luta.

3º Round: Anderson defendendo muito bem das quedas do americano.

3º Round: Vamos lá!

Spider foi melhor nesse round, se soltou, dominou até psicologicamente e venceu.

Fim de round!

2º Round: Capoeira, ginga, dois ótimos golpes. Tá com tudo!

2º Round: Minuto final.

2º Round: Anderson bem na luta. Trabalha bem.

2º Round: Os dois ficam preso no clinch. Pouca emoção ainda.

2º Round: Brunson tenta a queda e Spider consegue levantar logo.

2º Round: Guarda baixa do brasileiro. Ele parte pra cima.

2º Round: Spider bem atento. Luta equilibrada.

2º Round: Brunson com receio enorme. Não entra, por enquanto.

2º Round: Anderson domina o centro e evita queda.

2º Round: VAMOS!

Spider conseguiu golpes mais incisivos e põe medo no americano.

Fim de round.

​1º Round: Spider entra firme, dá chute rodado, consegue castigar, mas clinch do americano machuca e Spider deixa bater. Tá bem na luta.

​1º Round: Minuto final.

​1º Round: Brunson solta bons golpes, mas Spider absorve bem os golpes.

​1º Round: Bom direto do Spider! Brunson balança!

​1º Round: Spider parte pra cima e incomoda nos jebs. Brunson tenta o clinch pro chão.

​1º Round: Entra bem no contragolpe, Spider.

​1º Round: Brunson respeita e estuda. Espera o rival brasileiro.

​1º Round: Spider bem atento. Não desvia o foco um minuto.

​1º Round: Estudo no centro do ringue.

1º Round: COMEÇOU!

Spider é anunciado com uma festa e aplaudido de pé!

Bruce Buffer faz o anúncio do duelo. A hora está chegando.

41 anos. Mas ele está mais inteiro do que nunca. É a hora do maior de todos.

O maior defensor de título de UFC, o dono do maior nocaute do UFC, dono de mais vitórias por nocaute técnico. O maior lutador de MMA!

Ao lado dos filhos, com muita concentração, expectativa, apoio... Anderson entra na arena!!

Luzes apagadas, festa para receber Anderson Spider Silva!

Americano tem 12 vitórias por nocaute. Nove no primeiro round.

E chegou a hora! Derek Brunson entra na Barclays Arena.

Depois de muito tempo, depois de derrotas, doping, altos e baixos, agora é a hora de dar a volta por cima.

Agora é a hora! Chegou o momento de Anderson Silva voltar aos ringues.

O brasileiro conseguiu entrar na montada, esperou o momento pra pegar o braço esquerdo e ligou uma chave de braço perfeita, forçando o americano ao fim.

Vibração, festa, gritos dos corners. Jacaré tem a chance de brigar pelo título!

ACAAAAAABOOOOOOU! RONALDO JACARÉ! FINALIZA TIM BOETSCH!

1º Round: Ronaldo consegue a montada. A vitória pode ser questão de tempo!!

1º Round: Jacaré trava e joga no chão. Tudo que ele queria.

1º Round: Cruzado do americano foi perigoso. Quase entra firme.

1º Round: Jacaré não pisca. Super concentrado, mas ainda sem muito ataque.

1º Round: Luta bem estudada, analisada.

1º Round: Jacaré busca o clinch pra levar ao chão.

1º Round: COMEÇOU!

Bruce Buffer no anúncio.

Entra Jacaré! Muitos brasileiros em Nova Iorque no apoio ao compatriota.

Tim entra no ringue. 12 vitórias por nocaute e quarta maior eficácia dentre os médios.

Luta que promete muito pela alta qualidade dos lutadores.

Chegou a hora de Ronaldo Jacaré x Tim Boetsch.

Não deu outra. Sem dúvidas, Glover Teixeira vence por decisão unânime.

Glover domina a luta por inteiro e deve ser declarado vencedor. Vamos com a decisão dos juízes.

Acabou!

3º Round: Brasileiro consegue montada. Caminho livre.

3º Round: Glover sangra muito. Golpes machucaram mais.

3º Round: Glover balança na transição, ainda sem muita efetividade.

3º Round: Jared com muitos problemas. Só vencerá num hipotético nocaute.

3º Round: Novamente, Glover balança e joga no chão.

3º Round: Agora ou nunca.

Glover foi bem num geral, venceu novamente e tem a luta nas mãos.

Acabou.

2º Round: Cannonier é perigoso. Tem fintado bem com as mãos.

2º Round: MInuto final. Glover encaixa bons diretos.

2º Round: Juiz para a luta e combate fica em pé.

2º Round: Jared consegue travar bem as transições do brasileiro.

2º Round: Americano sofre muito com investidas do Glover por baixo.

2º Round: Bom bote do brasileiro, já jogando o rival no chão.

2º Round: Vamos lá!

Glover foi melhor no geral, apesar de sofrer nos segundos finais. Caminho é pelo chão.

Fim de round.

1º Round: Americano escapa do chão e castigou o brasileiro nos segundos finais.

1º Round: Minuto final.

1º Round: Glover tenta passar a guarda, mas não encontra facilidade.

1º Round: Quase uma guilhotina do brasileiro. Jared se salvou no momento certo.

1º Round: Boa cotovelada do brasileiro. Jared sofrendo.

1º Round: Trocação de guarda e Glover parte pra cima.

1º Round: Glover consegue a queda no single leg.

1º Round: Jared se mexe muito e com guarda alta.

1º Round: Glover domina o centro e tenta dominar a distância dos golpes.

1º Round: Vamos lá!!

Bruce Buffer na apresentação.

Glover x Jared

37 contra 32

1.88 contra 1.80

mesmo peso, 95kg

Terceiro dentro de sua categoria, Glover tenta a vitória para brigar pelo cinturão.

Hora de Glover Teixeira entrar na arena. Primeiro brasileiro no card principal.

Com mais velocidade, mais forte e seis vitórias nas seis últimas lutas. Invicto desde a mudança de categoria.

O americano Jared Cannonier entra no palco da luta.

Seu adversário será Jared Cannonier.

Meio-Pesados. Hora de Glover Teixeira.

Em instantes, Glover Teixeira entrará no ringue.

Unanimidade. Dustin Poirier vence Jim Miller na primeira luta do card principal.

Vamos com a decisão dos juízes.

Miller foi guerreiro, tentou se superar, mas não conseguiu entrar e nem segurar Poirier, melhor em todo combate.

Sem tempo. Fim de combate.

3º Round: Miller tenta uma finalização milagrosa nos segundos finais. Situação interessante.

3º Round: Dustin vacila e Miller escapa do chão.

3º Round: Combate vai ao chão e Miller se segura na guarda. Todo vermelho de sangue.

3º Round: Miller todo ensanguentado.

3º Round: Jim ameaça chegada nas pernas e nada acontece.

3º Round: Poirier domina novamente nesse começo.

3º Round: É agora ou nunca.

Fim de segundo round.

2º Round: Jim tentou várias quedas e quem derruba é Poirier.

2º Round: Poirier não se livra da saraivada.

2º Round: Sequência gigante de Poirier. Miller sofrendo demais e corre sérios riscos.

2º Round: Dois diretos firmes em Miller. Jim sente e já não tem a mesma eficiência.

2º Round: Novamente Miller tenta no single leg. Poirier esperto na defesa de queda.

2º Round: Tá valendo.

Combate bem equilibrado, mas sem grandes momentos mais emocionantes.

Fim de round.

1º Round: Situação complicada para Jim Miller.

1º Round: Lutadores vão para o chão e Poirier busca entrar na chave de braço.

1º Round: Miller sofrendo nos contragolpes do adversário.

1º Round: Poirier entra firme no clinch e balançou o rival.

1º Round: Tentativa de queda de Miller e Dustin defende muito bem, atacando no contra-ataque.

1º Round: Miller busca chute alto e encontra a guarda do rival.

1º Round: Poirier trabalha na linha de base com chutes baixos.

1º Round: Miller tenta dominar centro nos jebs.

1º Round: Começou!

Bruce Buffer anuncia a primeira luta da noite.

Dustin tem 10 vitórias por nocautes e tem a melhor média de golpes acertados na categoria dos Leves.

Seu rival será Jim Miller.

Dustin Poirier sobe ao octógono pra o primeiro duelo entre os principais.

Barclays Center, no bairro do Brooklyn, em Nova Iorque.

E vamos com o card principal.

Com a retirada do embate entre os pesos-pesados, o UFC 208 irá começar ao vivo na VAVEL Brasil agora.

21:50. Daqui a pouco também, Glover Teixeira no ringue do UFC! Brasileiro tenta se manter entre os melhores de sua categoria.

21:43. Teremos, também, o confronto valendo o primeiro cinturão do peso palha feminino. Favoritismo para Holly Holm, que venceu Ronda Rousey anos atrás.

21:36. Daqui a pouco, legião brasileira entra no ringue para o duelo. Destaques pra Jacará e Anderson 'Spider' Silva.

Finalmente a última batalha no card preliminar começou. Brown x Muhammad se enfrentam pra fechar a primeira metade.

O card também sofreu uma mudança de última hora: o duelo entre Roan Jucão e Ryan LaFlare vai abrir a edição.

Agora o tempo é outro no UFC. Mais focado, preparado e com chances de novamente pegar o cinturão, Spider vai pra cima de Brunson.

Seu último duelo foi mais uma gambiarra. Fora do UFC Brasil, no Paraná, Spider se viu com chances de pegar ritmo contra Daniel Cormier, uma categoria acima. Sem tempo de treino e sem ritmo, foi presa fácil e perdeu numa luta bem fraca.

Fora por suspensão, Spider só voltou ao ringue pra encarar Michael Bisping, meses depois no UFC. Em Londres, outra luta polêmica. Anderson chegou a nocautear e ser declarado vencedor, mas a sirene de fim de round tocou e a luta foi paralisada. No resultado dos juízes, Vitória do lutador da casa.

Recuperado e cheio de expectativas, Spider encarou Nick Dias e venceu tranquilo, mas viu um caso de doping atrapalhar seus planos.

Primeiro foi a derrota por erro de estratégia contra Chris Weidman. A revanche até que ele estava bem, mas um chute resultou na quebra da perna.

Spider é considerado, por muitos, como o melhor lutador de MMA da história, mas vem de vários resultados negativos.

Anderson Silva foi o último lutador escalado para o UFC 208 a comparecer na tomada de peso oficial, nesta sexta-feira, no hotel que os atletas estão hospedados, no Brooklyn, em Nova York. Ele marcou 83,9kg, confirmando o confronto com Derek Brunson - co-luta principal do evento Anderson Silva x Brunson ao vivo deste sábado, no Barclays Center.

Luta Anderson Silva x Brunson ao vivo hoje na VAVEL

The 'Spider' Silva desceu da balança antes dos cinco segundos que a organização requisita que os atletas posem para fotos e, ao ouvir o pedido para que subisse outra vez, ele respondeu "de novo?", com bom humor e, em inglês. Ele atendeu à solicitação, porém, brincou fazendo cara de "birra" para, em seguida, sorrir.

Diferentemente de Anderson Silva, Derek Brunson (84,4kg) não tardou a surgir na tomada de peso oficial. Apesar do porte físico, ele não dava sinais de que estava debilitado e, aparentemente, não sofreu tanto com o corte de peso.

UFC ao vivo

No momento mais inusitado desta manhã, Nik Lentz mostrou demais após um descuido da organização. O oponente do russo Islam Makhachev precisou ficar nu para cravar 70,7kg. Entretanto, na hora de descer da balança, um integrante não posicionou corretamente a toalha e expôs o atleta.

Um dos últimos a aparecer foi Ronaldo Jacaré (84,2kg), que chegou sorridente à sala, na companhia do empresário Gilberto Faria e do técnico Josuel Distak. Ao subir à balança, fechou o rosto e levantou o dedo indicado. Tim Boetsch - oponente do capixaba - precisou ficar nu para marcar o exatamente o mesmo peso que ele.

Com cara de sono, Holly Holm (65,4kg) foi o primeiro nome de peso a pintar e, às 8h10, ela já havia confirmado sua presença na edição deste sábado e aberto um sorriso para as lentes dos fotógrafos.

Pouco depois, Germaine De Randamie (61,5kg), adversária da americana no duelo principal do UFC 208, válido pelo cinturão inaugural do peso-pena, esbanjou felicidade e levantou o dedo para o céu ao ouvir os integrantes da Comissão Atlética de Nova York dizerem que ela bateu o peso.

Roan Jucão chegou à sala onde a pesagem foi realizada acompanhado por Katel Kubis, um de seus treinadores na American Top Team. De óculos escuros e ouvindo música, ele alcançou 77,1kg, apenas três gramas abaixo de Ryan LaFlare, com quem mede forças no card preliminar.

O brasileiro Wilson Reis (56,7kg) foi o segundo a subir à balança, às 8h02. O mineiro bateu o peso e comemorou. Antes dele, Yuta Sasaki (56,8kg), o primeiro a "estrear" a balança também não teve problemas e ficou dentro do limite do peso-mosca.

Substituto de Luis Henrique KLB - cortado desta edição por conta de uma cirurgia de miopia - Justin Willis, que aceitou a luta contra Marcin Tybura há poucos dias, não foi clinicamente liberado e, portanto, não entrará no octógono. Tybura - que bateu o peso normalmente - vai receber a bolsa de apresentação, segundo informou os organizadores do Ultimate.

Confira os pesos dos atletasno UFC 208

CARD PRINCIPAL

Peso-pena (até 65,8kg)*: Holly Holm (65,5kg) x Germaine De Randamie (65,1kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Anderson Silva (83,9kg) x Derek Brunson (84,4kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ronaldo Jacaré (84,3kg) x Tim Boestch (84,3kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Glover Teixeira (93,1kg) x Jared Cannonier (92,7kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Dustin Poirier (70,4kg) x Jim Miller (70,1kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Randy Brown (77,4kg) x Belal Muhammad (77,2kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Wilson Reis (56,8kg) x Yuta Sasaki (56,9kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Nik Lentz (70,7kg) x Islam Makhachev (70,3kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Ian McCall (56,8kg) x Jarred Brooks (56,7kg)

Peso-pena (até 66,3kg): Rick Glenn (66,1kg) x Phillipe Nover (66kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ryan LaFlare (77,4kg) x Roan Jucão (77,1kg)