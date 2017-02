UFC ao vivo: Anderson Silva x Derek Brunson em tempo real na luta UFC 208

Atualiza o conteúdo

Anderson Silva foi o último lutador escalado para o UFC 208 a comparecer na tomada de peso oficial, nesta sexta-feira, no hotel que os atletas estão hospedados, no Brooklyn, em Nova York. Ele marcou 83,9kg, confirmando o confronto com Derek Brunson - co-luta principal do evento Anderson Silva x Brunson ao vivo deste sábado, no Barclays Center.

Luta Anderson Silva x Brunson ao vivo hoje na VAVEL

The 'Spider' Silva desceu da balança antes dos cinco segundos que a organização requisita que os atletas posem para fotos e, ao ouvir o pedido para que subisse outra vez, ele respondeu "de novo?", com bom humor e, em inglês. Ele atendeu à solicitação, porém, brincou fazendo cara de "birra" para, em seguida, sorrir.

Diferentemente de Anderson Silva, Derek Brunson (84,4kg) não tardou a surgir na tomada de peso oficial. Apesar do porte físico, ele não dava sinais de que estava debilitado e, aparentemente, não sofreu tanto com o corte de peso.

UFC ao vivo

No momento mais inusitado desta manhã, Nik Lentz mostrou demais após um descuido da organização. O oponente do russo Islam Makhachev precisou ficar nu para cravar 70,7kg. Entretanto, na hora de descer da balança, um integrante não posicionou corretamente a toalha e expôs o atleta.

Um dos últimos a aparecer foi Ronaldo Jacaré (84,2kg), que chegou sorridente à sala, na companhia do empresário Gilberto Faria e do técnico Josuel Distak. Ao subir à balança, fechou o rosto e levantou o dedo indicado. Tim Boetsch - oponente do capixaba - precisou ficar nu para marcar o exatamente o mesmo peso que ele.

Com cara de sono, Holly Holm (65,4kg) foi o primeiro nome de peso a pintar e, às 8h10, ela já havia confirmado sua presença na edição deste sábado e aberto um sorriso para as lentes dos fotógrafos.

Pouco depois, Germaine De Randamie (61,5kg), adversária da americana no duelo principal do UFC 208, válido pelo cinturão inaugural do peso-pena, esbanjou felicidade e levantou o dedo para o céu ao ouvir os integrantes da Comissão Atlética de Nova York dizerem que ela bateu o peso.

Roan Jucão chegou à sala onde a pesagem foi realizada acompanhado por Katel Kubis, um de seus treinadores na American Top Team. De óculos escuros e ouvindo música, ele alcançou 77,1kg, apenas três gramas abaixo de Ryan LaFlare, com quem mede forças no card preliminar.

O brasileiro Wilson Reis (56,7kg) foi o segundo a subir à balança, às 8h02. O mineiro bateu o peso e comemorou. Antes dele, Yuta Sasaki (56,8kg), o primeiro a "estrear" a balança também não teve problemas e ficou dentro do limite do peso-mosca.

Substituto de Luis Henrique KLB - cortado desta edição por conta de uma cirurgia de miopia - Justin Willis, que aceitou a luta contra Marcin Tybura há poucos dias, não foi clinicamente liberado e, portanto, não entrará no octógono. Tybura - que bateu o peso normalmente - vai receber a bolsa de apresentação, segundo informou os organizadores do Ultimate.

Com a retirada do embate entre os pesos-pesados, o UFC 208 irá começar às 22h (horário de Brasília). O card também sofreu uma mudança de última hora: o duelo entre Roan Jucão e Ryan LaFlare vai abrir a edição.

Confira os pesos dos atletasno UFC 208

CARD PRINCIPAL

Peso-pena (até 65,8kg)*: Holly Holm (65,5kg) x Germaine De Randamie (65,1kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Anderson Silva (83,9kg) x Derek Brunson (84,4kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ronaldo Jacaré (84,3kg) x Tim Boestch (84,3kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Glover Teixeira (93,1kg) x Jared Cannonier (92,7kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Dustin Poirier (70,4kg) x Jim Miller (70,1kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Randy Brown (77,4kg) x Belal Muhammad (77,2kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Wilson Reis (56,8kg) x Yuta Sasaki (56,9kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Nik Lentz (70,7kg) x Islam Makhachev (70,3kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Ian McCall (56,8kg) x Jarred Brooks (56,7kg)

Peso-pena (até 66,3kg): Rick Glenn (66,1kg) x Phillipe Nover (66kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ryan LaFlare (77,4kg) x Roan Jucão (77,1kg)