Germaine de Randamie é superior, bate Holly Holm e fatura título peso pena feminino no UFC 208

Foto: Anthony Geathers/Getty Images

O UFC voltou a New York. Neste sábado (11), o Ultimate realizou o UFC 208 no Barclays Center, em Brooklyn. Como destaque, a luta valendo o cinturão inaugural do peso-pena feminino entre Holly Holm e Germaine de Randamie. Depois de cinco round sem dar chances para a primeira mulher a bater Ronda Rousey, a holandesa levou a vitória por decisão dos juízes e virou a primeira campeã da categoria.

Anderson Silva, ex-campeão do UFC, também esteve no card e venceu o americano Derek Brunson. O evento ainda confirmou favoritismos dos brasileiros Glover Teixeira, Ronaldo Jacaré e Wilson Reis, que venceram seus respectivos combates. Roan Jucão foi o único tupiniquim a não vencer em New York.

No co main event, o ex-campeão peso médio do UFC, Anderson Silva, voltou aos octógonos após oito meses desde seu último duelo contra Daniel Cormier. O adversário da vez foi o americano Derek Brunson. Após 15 minutos, o brasileiro teve seu braço erguido, faturando o combate por decisão unânime dos juízes. Spider não vencia desde 2012, quando bateu Stephen Bonnar no UFC 153, no Rio de Janeiro.

Jacaré vence mais uma e fica próximo do cinturão

Em mais um combate com brasileiro em ação, a vitória veio ainda no primeiro round. O peso-médio Ronaldo Jacaré enfrentou o americano Tim Boetsch e não teve problemas para vencer a sétima na organização. Ainda no primeiro round, o especialista em jiu jitsu levou Tim ao chão e finalizou com uma kimura no primeiro round.

Ainda no octógono, o brasileiro falou e não negou o desejo de lutar pelo título da categoria. "Eu fiz o melhor e agora quero ser o próximo a lutar pelo cinturão. Ninguém vai frustar o meu sonho de ser campeão", afirmou Jacaré.

O meio-pesado brasileiro Glover Teixeira voltou ao octógono e não teve problemas em faturar mais uma. Em performance dominante, o ex-desafiante não teve maiores dificuldades para trabalhar estratégia e vencer o americano Jared Cannonier por decisão unânime dos juízes, no segundo combate do card principal. O brasileiro, que veio de derrota para Anthony Jonhson, chega a 26° vitória na carreira

Abrindo o card principal, os pesos-leve Dustin Poirier e Jim Miller fizeram um combate repleto de dinamicidade e riscos pelos dois lados. Ao fim dos 15 minutos, vitória para Poirier por decisão majoritária dos juízes, já que um dos jurados marcou empate. "Diamond" se recupera da derrota para Michael Johnson em 2016 enquanto Miller tem sequência de três vitórias acabada.

Card preliminar:

Meio-Médios: Belal Muhammad derrotou Randy Brown por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28);

Moscas: Wilson Reis derrotou Ulka Sasaki por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28);

Leves: Islam Makhachev derrotou Nik Lentz por decisão unânime (30-25, 30-25 e 30-27);

Penas: Rick Glenn derrotou Phillipe Nover por decisão dividida (27-30, 29-28 e 29-28);

Meio-Médios: Ryan LaFlare derrotou Roan Carneiro por decisão unânime (30-26, 30-27 e 29-28);