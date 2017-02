Georges St. Pierre e UFC chegam a um acordo para retorno do canadense

(Foto: Getty Images)

O tão aguardado e comentado suposto retorno de George St. Pierre ao óctogno do UFC, parece estar muito próximo de acontecer. Segundo o site MMA Fighting, o lutador canadense e a alta cúpula do evento norte-americano, parecem finalmente ter se acertado após brigas judiciais e ajudastado os termos para que enfim o canadense pudesse retornar ainda no ano de 2017.

Segundo a publicação, St. Pierre assinaria um novo contrato, o que lhe renderia múltiplas lutas dentro da organização. Cogita-se a data de retorno entre o período de Outubro e Dezembro. Neste momento, o grande favorito para enfretar o canadense em seu retorno, é o inglês campeão da categoria peso médio, Michael Bisping. O tão sonhado duelo contra Anderson Silva, também não estaria completamente fora de cogitação.

Ainda sem a definicação de adversário e nem mesmo data certa para o retorno, sites de apostas já cogitam duelos e o ex-campeão dos pesos meio-médios parte como favorito quaisquer seja o seu futuro desafiante. Entre os duelos citados, além dos citados anteriormente, é possível apostar em duelos contra Nick Diaz, Robbie Lawler, Stephen Thompson, Tyron Woodley, o novamente aposentado BJ Penn e até mesmo recém estreante no MMA, CM Punk.

George St. Pierre não luta desde novembro de 2013, quando no UFC 167 venceu Jhonny Hendricks por decisão divida em uma luta com resultado muito controverso. Após a luta, o canadense resolveu se afastar do MMA alegando elevado estresse emocional após tantos anos no topo do esporte.