Ex-campeão, Georges St-Pierre assina contrato e oficializa volta ao UFC

Foto: Getty Images

Georges St-Pierre está de volta ao UFC. Parado desde 2013, quando vagou o cinturão da categoria para "dar um tempo" do MMA, o lutador canadense assinou nesta sexta-feira (17) um novo contrato para retornar ao Ultimate ainda este ano. O presidente da companhia, Dana White, confirmou que o acordo está assinado em entrevista ao jornal americano "LA Times".

Até o momento, ainda não há informações de quando será sua primeira luta de volta ao octógono, nem de quem será seu adversário. GSP tem sido centro de especulação em uma possível luta com Michael Bisping, atual campeão dos pesos-médios. Ele chegou a negociar uma superluta contra o inglês no segundo semestre de 2016, depois de anunciar que queria retornar. No entanto, diferenças quanto aos patrocinadores do canadense o impediram de fechar contrato (UFC tem contrato com a Reebok enquanto Georges tem vínculo firmado com a Under Armour).

Uma superluta contra Anderson Silva, que dominou o peso-médio do UFC na mesma época que GSP reinava nos meio-médios, já foi pedida pelos empresários do brasileiro. Como o canadense não perdeu o cinturão em combate dentro do octógono, é possível que ele dispute o título contra o vencedor entre Tyron Woodley e Stephen Thompson, que se enfrentam no UFC 209, em 4 de março. Dana White declarou que St-Pierre pode lutar até no peso-leve.

Aos 35 anos, St-Pierre se afastou do UFC e do MMA em novembro de 2013, pouco após vencer de forma controversa o americano Johny Hendricks no UFC 167. Foi sua 12ª vitória consecutiva e sua nona defesa de título seguida, recorde do peso-meio-médio. GSP era o atleta considerado a maior estrela do Ultimate na época que se afastou, citando problemas pessoais. Para isso, ele abriu mão do cinturão, que passou pelas mãos de Hendricks, Robbie Lawler e Tyron Woodley desde então. Nenhum deles conseguiu mais do que duas defesas de cinturão consecutivas.

Com 25 vitórias e duas derrotas na carreira, St-Pierre tem em seu currículo vitórias diante de Johny Hendricks, Carlos Condit, Nick Diaz, Jake Shields, B.J. Penn, Matt Hughes e Jon Fitch nos últimos anos. Foi campeão dos meio-médios pela primeira vez em novembro de 2006, quando nocauteou Matt Hughes, no UFC 65. Perderia a coroa logo na primeira defesa, diante de Matt Serra, no UFC 69, em 2007. Ainda naquele ano, seria campeão interino em uma trilogia com Hughes. Em 2008, unificaria o cinturão ao nocautear Serra, no UFC 83.