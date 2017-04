Demetrious Johnson finaliza Wilson Reis e iguala recorde de Anderson Silva no UFC Kansas City

(Foto: Getty Images)

O fim de semana de Páscoa teve a edição do UFC Kansas City, neste sábado (15). A luta principal teve um momento histórico no UFC, com Demetrious Johnson igualando o recorde de Anderson Silva - no quesito defesas de cinturão consecutivas – ao vencer Wilson Reis, por finalização. Ao todo, Johnson chegou a sua décima defesa de título bem-sucedida, assim empatando com o brasileiro.

No card principal do evento, Rose Namajunas finalizou Michelle Waterson em combate duro. O Brasil teve uma noite de altos e baixos, já que, além da derrota de Wilson Reis na luta principal, Ronaldo Jacaré foi surpreendido e superado por Robert Whittaker, enquanto Renato Moicano superou Jeremy Stephens por decisão dividida.

No combate principal da noite, Demetrious Johnson fez sua décima defesa de cinturão da divisão dos pesos-moscas, diante do brasileiro Wilson Reis. O Mighty Mouse finalizou Wilson no terceiro round e fez história ao igualar o recorde de dez defesas de cinturão consecutivas de Anderson Silva. Ao todo, Johnson chegou a 12 vitórias seguidas no UFC. Wilson Reis teve uma sequência de três vitórias quebrada pelo campeão. O primeiro round foi de intensa movimentação no octógono, com ambos os atletas circulando pelo perímetro intensamente. Wilson tentou buscar o centro do octógono no primeiro round, mas a velocidade do campeão se mostrou muito eficiente ao longo do round para evitar a aproximação de Wilson. Apesar de ter tentado duas quedas, apenas deu certo e logo Johnson estava de pé.

O segundo round teve o mesmo ritmo frenético de atividade de Demetrious Johnson. Trabalhando os jabs e diretos, com chutes e joelhadas em combinações, o campeão controlou Wilson Reis em banho-maria. No final do round, o brasileiro sentiu uma joelhada de Johnson, tentou catar a perna do campeão, mas quase abriu espaço pra ser nocauteado no ground and pound – e acabou salvo pelo gongo. No terceiro round, o preparo físico tornou a superioridade de Johnson ainda mais evidente. Ainda trabalhando jabs, diretos, chutes e joelhadas, o campeão anotou uma queda ao longo do round. No solo, dominou as ações, trabalhou o ground and pound para abrir a brecha para um armlock e finalizar o combate.

Na luta co-principal, Rose Namajunas encarou Michelle Waterson, pelo peso-palha feminino. Namajunas conseguiu superar a raça de Waterson e finalizou a ex-campeã do Invicta FC no segundo round. Namajunas se recupera de derrota para Karolina Kowalkiewicz e se postula como possível desafiante ao título. Michelle Waterson teve uma sequência de duas vitórias quebrada pela americana de ascendência lituana.

O primeiro round foi bastante equilibrado, com o início da luta na trocação, mas logo o combate foi para o solo, com Namajunas buscando as costas de Waterson, mas logo ficou por cima na guarda. A ex-campeã do Invicta FC buscou travar o combate com o triângulo. O segundo round começou em pé e logo Namajunas acertou um chute alto em Waterson e partiu para o ground and pound, mas a luta esfriou no solo. Restou a Namajunas buscar a transição para as costas de Waterson e anotar um mata-leão para vencer o combate.

Jacaré perde para zebra

Na segunda luta do card principal, o brasileiro Ronaldo Jacaré entrou em cena para enfrentar o australiano Robert Whittaker, pelos médios. Robert Whittaker esteve em noite inspirada e nocauteou Jacaré no segundo round. O brasileiro, que esteve irreconhecível no UFC Kansas, teve uma sequência de duas vitórias quebrada. Whittaker partiu para sua sétima vitória seguida no UFC.

A luta começou com movimentação em pé, Whittaker ditou o ritmo na trocação, soltando bons golpes no frontal do brasileiro. Após um bom momento do australiano, Jacaré conseguiu encurtar, clinchar e levá-lo ao chão. Contudo, Whittaker conseguiu escapar das transições de Jacaré e levou a luta para a trocação mais uma vez. Com a luta em pé, Whittaker conseguiu acertar bons golpes cruzados no brasileiro.

No segundo round, a luta começou com um knockdown do australiano em cima de Jacaré. O brasileiro conseguiu se recuperar, mas logo Whittaker cercou Jacaré pelo octógono, acertando bons golpes que abalaram o ex-campeão do Strikeforce. Na segunda metade do round, um chute alto de Whittaker abalou Jacaré. O australiano aproveitou e partiu pra cima, logo conseguiu a interrupção após Jacaré se desequilibrar e Whittaker amassar no ground and pound.

Na luta que abriu o momento estelar do UFC Kansas City, o brasileiro Renato Moicano encarou o americano Jeremy Stephens, pelos penas. Moicano superou Stephens por decisão dividida em combate duríssimo. O brasileiro conquistou sua sexta vitória seguida e segue invicto na carreira. Stephens sofreu sua segunda derrota seguida no UFC. Os atletas iniciaram a luta trocando chutes e se movimentando bastante ao redor do octógono. Moicano chegou a ter um bom momento em pé, mas Stephens começou a crescer na trocação. Logo Moicano tratou de derrubar o americano para evitar riscos. O brasileiro ficou pontuando e trabalhando por cima na posição de guarda no restante do round.

O segundo round seguiu movimentado, desta vez com a ação toda na luta em pé. Stephens pressionou Moicano em boa parte do round, mas logo o brasileiro usou a movimentação para equilibrar as ações e levar a luta para uma situação mais franca na trocação. O round final começou com Renato Moicano buscando a queda sobre Stephens, mas logo o americano conseguiu escapar e voltar a ficar de pé. Tão logo se recuperaram as ações na trocação, Stephens voltou a pressionar Moicano em pé. O brasileiro soube evitar o ímpeto do americano, e logo a luta ficou franca no final do round, com bastante ação na troca de golpes.

Resultados do card preliminar

Peso-pesado: Alexander Volkov venceu Roy Nelson por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso-galo: Tom Duquesnoy venceu Patrick Williams por nocaute técnico aos 28seg do round 2

Peso-leve: Rashid Magomedov venceu Bobby Green por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-mosca: Tim Elliott venceu Louis Smolka por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso-galo: Aljamain Sterling venceu Augusto Tanquinho por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Peso-meio-pesado: Devin Clark venceu Jake Collier por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-26)

Peso-médio: Anthony Smith venceu Andrew Sanchez por nocaute a 3min52seg do round 3

Peso-meio-médio: Zak Cummings venceu Nathan Coy por submissão técnica a 4min21seg do round 1

Peso-galo feminino: Ketlen Vieira venceu Ashlee Evans-Smith por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)