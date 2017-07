Resultado luta Chael Sonnen x Wanderlei Silva no Bellator 180

Google Plus

E vamos ficando pro aqui com esse histórico evento que foi o Bellator 180. Até a próxima e bom domingo para todos.

Chael Sonnen vence Wanderlei por decisão unânime dos juízes.

Fim de combate. Vamos esperar o resultado dos juízes.

DEpois de três minutos, o americano montou no brasileiro.

Chael Sonnen mais uma vez aplicou queda no brasileiro.

Vamos ao terceiro round.

Chael não para de golpear Wanderlei, com todos os socos entrando no rosto e na cintura.

John McCarthy colocou os dois de volta em pé. Logo em seguida Sonnen foi para outra queda e obteve sucesso.

Sonnen foi pra cima com uma joelhada mas sofreu com socos do brasileiro. O americano, em apuros, levou o brasileiro para o chão com mais uma queda.

Começa o segundo assalto.

Fim do primeiro round.

Patamar da luta muda rapidamente. Sonnen se ergue e queda o brasileiro.

O brasileiro acertou um forte soco de direita que derrubou Sonnen, agora é a vez do brasileiro ficar por cima na luta do solo.

Wanderlei conseguiu se levantar.

Americano segue efetivo no ground n pound. Wanderlei não consegue se recuperar e sair do solo.

Sonnen derrubou o brasileiro nos primeiros segundos de luta.

Começa a luta.

Hinos de Brasil e Estados Unidos sendo executados antes do início da luta.

É a vez de Wanderlei Silva ir ao cage circular.

Chael Sonnen vai subindo ao cage.

Os dois rivais vem se estranhando desde 2013, quando Sonnen pediu Wand após bater Shogun nos EUA. Em 2014 foram treinadores do The Ultimate Fighter Brasil 3 e iriam se enfrentar, mas a luta nunca aconteceu.

Logo menos vamos com o evento principal da noite: Chael Sonnen x Wanderlei Silva.

E o brasileiro Neman Gracie vence Dave Marfone por finalização.

Agora tem Neiman Gracie e Dave Marfone.

Resultado oficial: Matt Mitrione vence por nocaute técnico Fedor Emilianenko no primeiro assalto.

O americano se levantou mais rápido e soltou vários socos com Fedor ainda deitado. nocaute limpo.

Nocaute! Matt Mitrione deita Emilianenko após os dois se acertarem ao mesmo tempo.

Começa a luta.

Para a grande maioria da comunidade do MMA no undo considera Fedor o maior peso pesado de todos os tempos. Foram anos de invencibilidade.

Co main event da noite: Fedor Emilianenko x Matt Mitrione

Brent Primus vence Michael Chandler por interrupção médica e é o novo campeão peso-leve do Bellator.

Chandler estava sendo golpeado e, andando, torceu o tornozelo. O ex-campeão ainda queria continuar no combate.

E o juiz paralisou a luta. Vitória de Brent Primus e leva o cinturão dos leves.

Juiz paralisa combate. Chandler está com fortes dores no tornozelo esquerdo.

Chandler tenta reagir e golpeia Primus, que quase caiu.

O campeão está encurralado na grade e aparentemente lesionado na perna esquerda. Primus permanece golpeando com frequência.

Primus tenta surpreender com chute em Chandler, que titubeou.

Começa a disputa do cinturão dos leves.

Michael Chandler x Brent Primus agora pelos leves. Chandler já bateu dois ex-campeões do UFC (Alvarez e Henderson)

Zach Freeman bate Aaron Pico com 24 segundos de luta.

E Freeman finaliza Aaron Pico em 24 segundos.

Aaron Pico x Zach Freeman agora

Douglas já tem um rival na linha de frente: Rory Macdonald, ex-desafiante da categoria no UFC.

Um 50-45 e dois 48-47 em favor do lutador brasileiro.

E Douglas Lima segue campeão, agora por decisão unânime dos juízes.

Fim da luta. Esperaremos o resultado oficial dos juízes.

Já Douglas Lima mostra ímpeto e não transparece o cansaço.

Larkin não parece estar confortável e não acerta o brasileiro com contundência.

Estamos no quinto round e a postura segue a mesma do fim do round anterior.

Final de assalto.

O fim do quarto round vem com vaias da torcida. Tanto Lima como Larkin mostram receio agora em atacar e contragolpear.

Americano soca no vazio e tem chute defendido pelo brasileiro.

Caneladas distribuídas. Douglas segue chutando e diminuindo o controle de distância de Larkin.

Final de assalto.

Larkin voltou a não se intimidar com o campeão. O americano ficou com uma postura de canhoto para evitar mais investidas com o cruzado de esquerda.

Douglas arrisca chutes mas não conecta o golpe desejado.

Vamos ao terceiro round.

Fim do segundo round.

Após o knockdown, Douglas fica superior e combina golpes com a mão.

Larkin se recupera e volta a ficar de pé.

Douglas Lima retruca com perfeição e consegue o knockdown em Larkin, seguido com cotoveladas no americano.

O americano anda mais para frente e tenta encurralar o campeão.

Lorenz Larkin anda para frente e mescla chutes com socos. Doulas Lima mostra um corte no rosto.

Começa o segundo round.

Fim do primeiro round.

Os dois ainda se estudam muito, sem deslizar para que evitem-se maiores problemas.

Bem mais magro, Douglas aposta em chutes altos com ganchos.

Larkin é golpeado mas responde a altura.

Começa a luta.

Lutadores e árbitro já foram apresentados.

Vamos agora com outra luta por cinturão, desta vez nos meio-médios. O campeão brasileiro Douglas Lima encara Lorenz Larkin

Dois jurados deram 49-46 em favor do novo campeão, já um dos três marcou 48-47 para Phil Davis.

Vitória por decisão dividida dos juízes. O cinturão vai para Ryan Bader, novo campeão dos meio-pesados.

Fim de luta. Vamos ao resultado oficial dos juízes.

Último minuto segue sem nenhuma disparidade entre os dois atletas, caminhando-se para uma decisão dos árbitros.

Davis conecta um soco de esquerda em Bader, o mais contundente do campeão em toda a luta.

Jabs mais soltos no quinto round, Davis já demonstra um corte acima do olho esquerdo.

Quinto e último round.

Fim do quarto assalto.

Só no quarto assalto que Davis começou a caminhar para frente, Bader mostra um pouco de cansaço.

Miraggliota para o round para uma advertência em ambos, o público segue com as vaias para os dois atletas.

Já no quarto round.

Ryan Bader conseguiu uma queda mas já no fim do terceiro round.

Único diferencial da luta é a investida de Bader em andar para frente e golpear. O resto vem deixando a desejar.

Combate não muda muito de panorama.

Davis é anulado nas tentativas de queda e ainda conecta chutes baixos enquanto Bader segue melhor na luta mesmo evadindo pouco o rival.

Estamos no round 3.

Fim do segundo round.

Bader explode com cruzado no rosto de Davis, que recuou mas não mostrou maiores problemas.

Torcida em New York começa a vaiar a inatividade dos dois lutadores.

Ryan Bader se mostra mais incisivo e esguio com as trocas de base, partindo para chutes altos combinados com socos. Davis aposta apenas em overhands potentes.

Estamos no segundo dos cinco round.

Fim do primeiro round.

Nenhum golpe impactante foi desferido por ambos os atletas. Phil Davis tenta fintar em busca de uma queda no debutante.

Bader combina mais golpes e já chegou a encaixar um soco no rosto do campeão. Desafiante circula mais.

Início de luta bem estudado por ambos. Davis anda pouco menos para frente e aposta em chutes baixos.

Começa o combate

Resultado de lutas anteriores:



James Gallagher venceu Chinzo Machida

Heather Hardy venceu Alice Yauger

Ryan Couture venceu Haim Gozali

Bradley Desir venceu Nate Grebb

Anthony Giacchina venceu Jerome Mickle

Matt Rizzo venceu Sergio da Silva

Hugh McKenna venceu John Salgado

Ambos se enfrentaram no UFC em 2015, quando Bader venceu por decisão dividida dos juízes. "Darth" fará sua luta de estreia no Bellator.

Vamos a primeira disputa de cinturão da noite em New York. Pelos meio-pesados, o campeão Phil Davis vai encarar Ryan Bader.

O Bellator vai realizar o seu evento de número 180 neste sábado (24) na cidade Nova York. Para chamar os holofotes para o grande evento, a organização tratou de chamar nada menos do que Wanderlei Silva e Chael Sonnen para acertarem uma “dívida histórica”. Rivais desde o UFC, os atletas já ficaram perto de se enfrentar algumas vezes no UFC, mas o duelo nunca aconteceu.

“Na verdade, isso é o começo do acerto de contas, porque quem fez isso lá no Brasil comigo foi ele, quem encostou em mim primeiro foi ele. Agora vai querer ficar longe? Agora não tem essa. Agora já começou a guerra e sábado vai ter o acerto de contas”, disse Wanderlei Silva.

Já Chael, por sua vez, afirmou que o brasileiro é o maior rival de sua carreira, colocando Wanderlei acima de Anderson Silva, com quem o americano entrou em atrito durante anos.

“Eu mal me lembro da rivalidade com o Anderson. Foi há tanto tempo…Eu lembro que houve bastante animosidade entre a gente, mas eu só tenho um inimigo nesse planeta inteiro e é o Wanderlei Silva. Não tenho nada contra ninguém, não há outra pessoa que eu considere um inimigo. Mas eu gosto dessa rivalidade, não acho que todos nós temos que nos dar bem, nós somos lutadores, esse é o nosso papel.”

Além desse confronto que chama e muito a atenção dos fãs, o Bellator 180 ainda vai contar com a lenda russa Fedor Emelianenko contra Matt Mitrione, que possui 16 lutas na carreira, menos do que o dobro das 41 do rival.

Bellator 180: Siva x Sonnen

24 de junho, em Nova York (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-meio-pesado: Wanderlei Silva x Chael Sonnen

Peso-pesado: Fedor Emelianenko x Matt Mitrione

Peso-meio-médio: Douglas Lima x Lorenz Larkin

Peso-leve: Michael Chandler x Brent Primus

Peso-leve: Aaron Pico x Zach Freeman

Peso-meio-pesado: Phil Davis x Ryan Bader

Peso-pena: James Gallagher x Chinzo Machida

Peso-meio-médio: Neiman Gracie x Dave Marfone

Peso-mosca: Heather Hardy x Alice Yauger

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio: Ryan Couture x Haim Gozali

Peso-casado: Jerome Mickle x Anthony Giacchina

Peso-meio-médio: John Salgado x Hugh McKenna

Peso-casado: Matt Rizzo x Sergio da Silva

Peso-casado: Bradley Desir x Nate Grebb