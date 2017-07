UFC marca revanche entre Shogun e St. Preux para o Japão

(Foto: Getty Images/Buda Mendes)

O UFC marcou, para a próxima edição do evento no Japão, no dia 23 de setembro, uma revanche entre Maurício Shogun e Ovince Saint Preux. Shogun estará de volta ao Japão pela primeira vez desde o PRIDE Shockwave 2006 e se reencontrará também com a Saitama Super Arena. O Ultimate anunciou a luta na última quarta-feira (05).

Shogun e OSP mediram forças inicialmente no UFC Uberlândia, em novembro de 2014, com um nocaute de 34 segundos. Na sequência, Saint Preux entrou em uma fase de altos e baixos. Ele perdeu quatro das últimas sete lutas no octógono desde o primeiro confronto contra Shogun. Apesar disso, o atleta de origem haitiana vem vitória sobre Marcos Pezão, por finalização, no UFC Nashville.

Shogun competiu com pouca frequência desde que sofreu o revés para Saint Preux, mas vem de uma série de três vitórias seguidas. Durante o seu ressurgimento na divisão dos meio-pesados, o brasileiro de 35 anos triunfou sobre Gian Villante, Corey Anderson e Rogério Minotouro.